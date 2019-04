L’éditeur de solutions d’intégration de middleware et de développement applicatif Progress Software annonce l’acquisition pour 225 millions de dollars en numéraire d’Ipswitch, un éditeur de produits de gestion de réseaux et de transferts de fichiers. L’opération devrait être clôturée à, la fin de ce mois.

Elle renforcera l’offre de base de Progress destinée aux PME et aux entreprises intermédiaires avec des solutions comme MOVEit qui permet le transfert sécurisé des informations commerciales critiques entre utilisateurs, sites et partenaires, dans le respect des réglementations en matière de sécurité des données telles que PCI DSS, l’HIPAA américaine ou le RGPD. L’éditeur de Bedford (Massachusetts) enrichit également son catalogue avec WhatsUp Gold qui permet aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises intermédiaires de surveiller et de gérer en permanence leur infrastructure et leurs applications informatiques et avec WS_FTP qui offre des fonctionnalités de serveur et de client de transfert de fichiers sécurisé basées sur FTP.

« Ipswitch jouit d’une excellente réputation, de produits de haute qualité, d’une clientèle florissante, d’un écosystème de partenaires et d’employés hautement qualifiés et engagés », affirme dans un communiqué Yogesh Gupta, président et CEO de Progress. « Cela fait plus d’un an que nous affirmons que les fusions et acquisitions rentables constituent un élément important de notre stratégie. Ipswitch est exactement le type d’acquisition que nous visons pour accroître notre envergure et nos flux de trésorerie. Cette acquisition répond à tous nos critères d’acquisition disciplinés et générera d’excellents rendements pour nos actionnaires », a ajouté le dirigeant.

Fondé en 1991, Ipswitch revendique environ 24.000 clients dans 170 pays. L’éditeur s’adresse à tous les secteurs, y compris les finances et les banques, les soins de santé, les assurances, la vente au détail, les pouvoirs publics et la biotechnologie. Il annonce un chiffre d’affaires d’environ 75 millions de dollars, dont 75% de revenus récurrents.