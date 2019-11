La première étape de la prise de contrôle par le PDG et fondateur de la société Jean-Michel Bénard sur ITS Group est franchie. Après apport des autres principaux actionnaires, à savoir sa famille, Cloud Invest (EURL dont il est actionnaire), BNP Paribas Développement et Robert Spiegl (ancien directeur général d’Ibelem), la holding ITS Participations, dont il assure le contrôle majoritaire, possède désormais 51,56% du capital et 51,36% des droits de vote de la société.

ITS Participations va à présent déposer une offre publique d’achat auprès de l’AMF (Autorité des marchés financiers), suivie, le cas échéant d’un retrait obligatoire sur les actions non détenues pour un prix par unitaire de 6,62 euros.

Considérant que l’offre était réalisée dans l’intérêt de ses salariés, de l’entreprise et de ses actionnaires, le conseil d’administration d’ITS Group a émis un avis favorable sur l’opération et recommande aux actionnaires d’y apporter leurs actions.

Appelé à donner son avis, le comité d’entreprise n’a quant à lui pas réagi avant l’expiration du délai légal, ce qui vaut avis défavorable sur le projet. Rappelons que cet avis ne lie pas la société et n’empêche donc pas la poursuite de l’opération. Si l’AMF donne un avis favorable, celle-ci pourrait être lancée fin décembre.