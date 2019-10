Le PDG d’ITS Group, Jean-Michel Bénard, veut reprendre le contrôle du groupe qu’il a créé en 1997 et dont lui et sa famille détiennent 27,79% du capital et 29,32 % des droits de vote. Il vient à cet effet de signer un accord de négociations exclusives avec les autres principaux actionnaires, à savoir sa famille, Cloud Invest, (EURL dont il est actionnaire), BNP Paribas Développement et Robert Spiegl (ancien directeur général d’Ibelem) en vue de la création d’une holding dans laquelle ces actionnaires apporteraient leurs participations respectives. A l’issue de ces apports, qui devraient intervenir dans les prochaines semaines, Jean-Michel Bénard contrôlerait 51,56% du capital et 51,36% des droits de vote d’ITS Group.

Jean-Michel Bénard déposerait ensuite un projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions d’ITS Group, pour un prix de 6,62 euros par action, ce qui représente une prime de 50,80 % sur le cours de clôture au 16 octobre et de 47,33 % sur le cours moyen pondéré par les volumes sur 3 mois. Si les conditions légales et règlementaires sont remplies, l’OPA serait suivie d’un retrait obligatoire aux mêmes conditions.

Le financement de cette opération se ferait par emprunt bancaire. En l’absence d’obtention de ce financement ou en cas d’échec des négociations entre les parties, l’opération serait reportée ou abandonnée. Celle-ci est par ailleurs soumise à la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel d’ITS Group.

Depuis la cession d’Overlap a Getronics en juillet 2018, ITS Group a réalisé un rétablissement spectaculaire. L’ESN a réalisé sur l’ensemble du premier semestre un chiffre d’affaires de 69,9 millions d’euros, en hausse de 4,3%, pour un résultat net de 1,33 millions d’euros, en croissance de 161%.