Le plan de restructuration décidé par HP pour « écrire le prochain chapitre de la société » (suppression de 7.000 à 9.000 emplois, investissement dans des secteurs en croissance tels que les imprimantes A3, les ordinateurs haut de gamme, les services et l’impression 3D) ne représentent « rien de plus que de réorganiser les chaises longues sur le Titanic » a affirmé Carl Icahn, qui exhorte le constructeur à poursuivre les pourparlers en vue d’une fusion avec Xerox, rapporte Bloomberg.

Dans une lettre adressée aux actionnaires d’HP, l’investisseur activiste affirme qu’un tel rapprochement permettrait de réaliser plus de 2 milliards de dollars de synergies. « Il est absurde que le conseil d’administration et l’équipe de gestion HP, avec une telle chronologie de sous-performances et de faux pas, prétendent avoir eu une soudaine révélation et s’attendent maintenant à ce que les actionnaires leur fassent confiance pour exécuter un plan de restructuration autonome », poursuit-il. « Un plan que le marché, les actionnaires et les analystes ont accueilli avec une extrême indifférence ». Selon lui, une combinaison des deux fabricants est une des plus grandes évidences qu’il ait jamais rencontré dans sa carrière.

Carl Icahn, qui détient 4,2% de HP, demande aux autres actionnaires de la société de faire savoir au conseil d’administration qu’il doit immédiatement explorer cette opportunité.

Selon Anand Srinivasan, analyste principal en charge de la technologie chez Bloomberg Intelligence, les deux parties finiront par déboucher sur un accord, mais cela prendra un peu de temps. Reste à savoir qui achètera qui ?, qui dirigera le nouvel ensemble ?, et si Xerox réévaluera sa proposition ?, conclut-il. Rappelons que la proposition actuelle de Xerox de débourser 22 dollars par action HP valorise le constructeur à 33,5 milliards de dollars. Une offre qui sous-évalue l’entreprise estime le conseil d’administration de la firme de Palo Alto.

Un représentant de Xerox a refusé de commenter l’information, tandis que le représentant d’HP n’était pas immédiatement disponible rapportent nos confrères.