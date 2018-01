ContentSquare, la plateforme française d’informations stratégiques a bouclé une levée de fonds de 42 millions de dollars auprès de la société de capital-risque américaine Canaan et d’Highland Europe, Eurazeo, H14 et Seed4Soft. Cette levée de fonds sera utilisée afin de développer les activités de la société aux États-Unis et en Europe.

ContentSquare, qui revendique une présence dans 191 pays, a développé une plateforme automatisée qui fournit des informations stratégiques aux entreprises sur les parcours de navigation réalisés par leurs clients afin d’augmenter la conversion. « La vocation de ContentSquare est d’aider les entreprises à comprendre comment et pourquoi les clients interagissent avec leur site internet, leur téléphone et les applications. En utilisant ces data, notre objectif premier est d’améliorer l’expérience digitale des consommateurs et, bien entendu accroître les ventes de nos clients », commente dans un communiqué Jonathan Cherki, PDG de ContentSquare. « A travers la création de technologies innovantes qui améliorent et automatisent les analyses d’expériences digitales, et des contrats avec les meilleures marques et retailers du monde entier, nous sommes rapidement devenus l’arme secrète des équipes digitales. Ce tour de table renforce la valeur que nous apportons à nos clients, et nous sommes très heureux d’annoncer que nous allons continuer à nous développer. »

Ce tour de table suit une première levée Série A de 20 millions de dollars clôturée à l’automne 2016 par Highland Europe. Depuis lors, ContentSquare s’est étendu à l’international, a ouvert des bureaux américains à New York, recruté plus de 200 employés, augmenté de plus de 150% son chiffre d’affaires, et acquis 120 nouveaux clients comme Carrefour, Club Med, BNP Paribas, LVMH, Clarins, SFR, Avis, Walmart ou encore Goldman Sachs. La société a par ailleurs doté sa plateforme d’un module de recommandations automatiques s’appuyant sur l’intelligence artificielle.