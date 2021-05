Troisième tour de table bouclé haut la main par Agicap. La startup lyonnaise, éditrice d’une solution de gestion de trésorerie en mode Saas pour les PME, annonce une nouvelle levée de fond de 100 millions de dollars auprès de Greenoaks Capital et de BlackFin Capital Partners et Partech, ses investisseurs historiques.

Créée en 2016, Agicap avait déjà attiré 2,5 millions de dollars d’amorçage il y a deux ans et 18 millions de dollars l’an dernier. Ces trois opérations d’un montant total de 121 millions de dollars portent sa valorisation actuelle à plus de 500 millions de dollars. C’est l’une des plus grosses levée « Série B » fintech de tous les temps en Europe souligne la société dans son communiqué.

Elle intervient juste après la levée record de 500 millions de dollars d’une autre startup française, ContentSquare, une semaine décidément faste pour le capital-risque tricolore.

Pour Agicap, cet apport financier est l’occasion de consolider ses fondations après une phase de lancement à marche forcée. En moins de douze mois ses effectifs sont passés de 8 à plus de 200 personnes et son chiffre d’affaires a été décuplé, atteignant 5 millions d’euros en 2020. Surtout elle lui donne les moyens de ses ambitions à l’international après un déploiement déjà initié en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.

« Cette nouvelle levée de fonds intervient à un moment clé de notre développement. Elle traduit notre volonté de faire d’Agicap le leader Européen de notre marché et va nous permettre d’accélérer encore notre présence internationale avec l’ouverture de 10 nouveaux pays dans les prochains mois », annonce le CEO Sébastien Beyet. « Nous allons recruter massivement en France et à l’étranger », ajoute Clément Mauguet, en charge du développement global. L’éditeur prévoit ainsi de passer le cap des 1000 collaborateurs dans les deux prochaines années.

Revendiquant plusieurs milliers de clients (parmi lesquelles Meero, Ornikar, Prestashop, Henaff, Blend Burger, Wyz Group…), la startup lyonnaise lorgne sur un marché potentiel de 10 millions de PME en Europe. La levée de fond massive devrait l’aider à concrétiser ses ambitions, tout comme les nouvelles contraintes de gestion que la pandémie fait peser sur les PME.

« Cette période de confinement nous confirme, plus que jamais, que “le Cash est roi” pour les PME et Agicap les soutient au quotidien dans leurs prises de décisions en leur apportant une vision fiable de leur trésorerie », rappelle Gabrielle Thomas, directeur de l’investissement chez BlackFin Capital Partners. Une bonne clé d’explication de l’insolente réussite de cette pépite lyonnaise.