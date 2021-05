La pandémie de Covid-19 a boosté l’e-commerce. Un succès qui devrait se poursuivre et même s’accélérer. Selon l’Echangeur BNP Paribas Personal Finance, les ventes en ligne devraient même représenter la moitié de l’activité commerciale d’ici 2023 aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Ce succès profite bien entendu aux acteurs qui se sont positionnés sur ce créneau. La Française Contentsquare fait partie de ces jeunes pousses clairvoyantes.

Propulsée licorne après avoir bouclé une levée de fonds de 190 millions de dollars il y a un an, la plateforme d’analyse comportementale des clients crève un nouveau plafond en levant 500 millions de dollars auprès du fonds japonais SoftBank Vision Fund 2, auquel se sont joint la plupart des investisseurs existants : Eurazeo, Bpifrance, KKR, Canaan, Highland Europe, et BlackRock. Cette opération, qui devrait notamment doper ses ventes en Asie, valorise l’entreprise fondée en 2012 par son CEO Jonathan Cherki 2,8 milliards de dollars. A cette occasion, l’ex-directeur général d’Alcatel-Lucent, ancien directeur des opérations d’Altice et désormais président de SoftBank Group International, Michel Combes, rejoint le conseil d’administration.

L’argent levé permettra entre autres à Contensquare d’investir massivement dans l’innovation – notamment dans l’intelligence artificielle – et de poursuivre ses opérations de fusions-acquisitions (elle a notamment racheté son concurrent israélien Clicktale et la Bretonne Dareboost spécialiste dans l’évaluation de la performance des sites web).

Contentsquare a développé une plateforme SaaS qui collecte des milliards de mouvements de souris et d’interactions mobiles afin d’analyser le parcours des utilisateurs, d’identifier les points de friction, de mesurer la performance des contenus (textes, images, vidéos), et de comparer l’impact des prix et la pertinence des produits, tout en respectant l’ensemble des règles de protection des données personnelles (RGPD, CCPA en Californie). Ces données sont ensuite transformées en recommandations qui permettent aux entreprises de prioriser leurs décisions afin d’augmenter le taux de conversion. la société revendique 10.000 milliards d’interactions client analysées chaque jour et près de 1,5 milliard de dollars de transactions en ligne mesurées quotidiennement. Parmi ses 750 clients figurent des enseignes comme Gucci, Ikea, Microsoft, Rakuten, Sephora, The NorthFace ou encore BMW.

« L’innovation est au cœur du projet Contentsquare et cette nouvelle levée est le résultat du travail, de la passion et de l’ambition incroyables des équipes. Notre croissance a été accélérée par la transformation digitale qui a impacté le monde entier, et nous accompagnons aujourd’hui des centaines d’entreprises dans leur transformation numérique », affirme dans un communiqué Jonathan Cherki.

« L’année dernière, en pleine crise économique, Contentsquare est devenue la 8ème licorne française et elle annonce aujourd’hui la levée la plus importante jamais réalisée par la French Tech ! Je suis très fier du chemin parcouru par les équipes de Contentsquare en seulement quelques années et je sais que leur réussite va inspirer beaucoup d’autres entrepreneurs, dont l’action est essentielle pour la souveraineté technologique française et pour l’emploi », déclare de son côté Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.