Après avoir levé 62 millions d’euros depuis la création de la société parisienne en 2012, ContentSquare vient de récolter 60 millions de dollars (52,5 millions d’euros) dans un tour de table rassemblant les investisseurs actuels : Eurazeo comme chef de file, l’Anglo-Américain Highland Europe (actionnaire de TalentSoft), l’Américain Canaan et l’Italien H14.

« Qu’allons-nous faire de cet investissement ? Nous allons continuer à investir lourdement dans l’innovation et la recherche. Nous allons également recruter 150 nouveaux talents pour renforcer notre présence aux US et sur nos marchés existants. Nous poursuivrons nos efforts pour pénétrer de nouveaux marchés comme l’Asie, l’Europe du Sud, le Moyen-Orient, les pays nordiques, et pour développer de nouveaux partenariats partout dans le monde », précise Jonathan Cherki, le fondateur et CEO du spécialiste du comportement client, sur le blog de l’entreprise. Le dirigeant a notamment l’intention de s’attaquer à Singapour, à Hong Kong puis à la Chine continentale.

Employant à ce jour 320 personnes dans des bureaux basés outre à Paris (qui en compte 200), à New York, à Londres, à Munich et à San Francisco, ContentSquare annonce plus de 300 clients, dont la moitié à l’étranger, parmi lesquels L’Occitane, Ouest France, Avis, Nexity, Disneyland Paris, Avon, Best Western, Oui SNCF, Leroy Merlin, Renault ou encore Walmart.

La société annonce entre 100% et 150% de croissance par an au cours des 6 dernières années.