Contentsquare, qui a réalisé en mai dernier la plus grosse levée de fonds de la French Tech (500 millions de dollars), propulsant sa valorisation à 2,8 milliards d’euros, annonce l’acquisition d’Upstride, une entreprise deep-tech basée à Paris et spécialisée dans l’amélioration des performances du Machine Learning. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Les ingénieurs d’Upstride, spécialisés en Deep Learning, rejoindront l’équipe Data Science du spécialiste de l’Experience Analytics. Après avoir rejoint le Hub Produit situé à Paris de ce dernier, ils auront pour mission d’accélérer la feuille de route de l’entreprise en matière d’innovation IA.

En levant l’équivalent de 423,4 millions d’euros dans un tour de table mené par SoftBank, la licorne avait annoncé son intention d’investir davantage dans l’intelligence artificielle et d’accélérer l’innovation, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions. Elle envisage de recruter plus de 1.500 personnes au cours des trois prochaines années et d’étendre la présence de l’entreprise sur ses territoires actuels et d’en conquérir de nouveaux. Un tiers des nouveaux postes seront consacrés aux nouveaux produits en mettant l’accent sur les optimisations basées sur l’intention, les données prédictives et sans cookies, les insights merchandising et la performance du contenu.

Contentsquare compte actuellement 250 personnes travaillant en R&D à Lyon, Paris, Rennes, Tel Aviv ainsi que dans son nouveau Hub de Barcelone. La société a par ailleurs fait l’acquisition de deux entreprises (son concurrent israélien Clicktale et la Bretonne Dareboost spécialisée dans l’évaluation de la performance des sites web), lancé un incubateur-accélérateur et créé la Contentsquare Foundation, une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l’accessibilité numérique pour tous.

En rachetant Uptstride, Contentsquare intègre dans ses effectifs 14 ingénieurs représentant 8 nationalités différentes, dont 7 Docteurs en Deep Learning issus de quelques-unes des meilleures universités du monde. L’équipe a travaillé pour des entreprises comme GoPro, Facebook, Nvidia, Samsung, Valeo, Parrot ou encore McKinsey. De son côté, Contentsquare compte parmi ses 750 clients des enseignes comme Gucci, Ikea, Microsoft, Rakuten, Sephora, The NorthFace ou encore BMW.

Le CEO d’Upstride, Gary Roth, rejoint Contentsquare à un poste qualifié de « stratégique ».