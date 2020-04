Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Philippe Ginot, fondateur et CEO du grossiste Edox.

Channelnews : Quand pensez-vous qu’Edox pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Philippe Ginot : Nous sommes actuellement opérationnels à 100%. L’activité est, pour nous, qualifiée de normale même si, de par les mesures de protections mises en place, il y a plus de contraintes.

Notre logistique est opérationnelle, nous traitons 100% des commandes dont le volume a baissé de 50%. Depuis 8 jours on constate une reprise progressive de l’activité orientée maintenance. L’activité de déploiement reste en berne pour l’instant. Celle-ci devrait néanmoins reprendre après le 11 mai sur les projets qui étaient en cours.

Le service commercial et le backoffice sont actuellement 100% en travail distant, cela ne change rien pour les clients puisque les gens restent joignables sur leurs numéros et mails habituels.

La mise en place du travail distant a été rapide. En 48h, 100% étaient opérationnels.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Philippe Ginot : Sur l’ensemble de nos offres, en tant que distributeur multi-spécialiste, nous avons toujours eu des gammes de produits qui étaient préférées par nos clients à un moment et quelques mois plus tard c’était d’autres gammes. La sécurité fait partie de nos focus depuis deux ans. Il est certain que cela doit le rester. Nous avons bien-sûr d’autres axes stratégiques sur lesquels nous travaillons mais qui restent confidentiels.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Philippe Ginot : Non, il sera d’autant plus important d’être présent chez les clients dans les prochaines semaines et prochains mois. Mis à part quelques intérimaire en logistique que nous n’avons pas renouvelé, il n’est pas d’actualité de réduire la voilure.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Philippe Ginot : Continuer notre travail avec professionnalisme comme nous l’avons toujours fait. Faire profiter nos revendeurs et intégrateurs de notre savoir-faire et de nos compétences.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Philippe Ginot : Très peu de défaut de paiement depuis le 17 mars. Il faut saluer pour cela les mesures d’aides mises en place par le gouvernement et le sérieux de nos clients qui s’organisent pour respecter leurs engagements. Il revient à chacun d’honorer ses engagements pour que l’économie puisse démarrer au plus vite.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Philippe Ginot : Comme indiqué plus haut, nous avons très peu de défauts de paiement. Notre trésorerie ainsi que nos niveaux de stock sont de nature à nous permettre d’envisager de ne pas faire appel aux aides proposées pour le reste de cette année.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Philippe Ginot : Je ne crois pas que « l’Homme » soit capable dans sa masse d’avoir une mémoire longue sur les évènements désagréables. Ce qui se passe actuellement sera bien vite oublié et les choses reprendront leur cours comme avant. C’est tellement confortable de ne rien changer, même si les évènements actuels sont une catastrophe pour l’écologie, nous allons certainement passer les prochains mois à générer des millions de tonnes de déchets supplémentaires dont nous ne saurons quoi faire.

Pour ce qui est des équipements pour le travail distant et des solutions de vision, le boom des premières semaines semble se tasser car les gens sont maintenant équipés. Nous assisterons certainement à un niveau important de réunions distantes avec des systèmes de visio et autres.