Nous avons demandé à Philippe Billet, directeur général France d’Ascom, fournisseur de solutions IT pour les marchés de la santé, comment il a vécu la crise sanitaire et comment il aborde la reprise.

Channelnews : Quelle a été votre pire journée de confinement ?

Philippe Billet : La première, lorsque je me suis retrouvé brusquement coupé des équipes et des clients. Durant les grèves de fin d’année, nous avions équipé les collaborateurs de PC portables et d’accès VPN. Cet investissement nous a permis d’assurer immédiatement la continuité de service indispensable pour nos clients – à 70% des hôpitaux ou des maisons de retraite. Mais malgré ces solutions et nos outils de collaboration unifiée, je me suis senti éloigné des forces vives d’Ascom France et de nos clients. C’est un moment que je garderai en tête.

Channelnews : L’activité d’Ascom France a-t-elle été impactée par la crise Covid ? Dans quelle mesure ?

Philippe Billet : Sur le plan opérationnel, nous avons pu maintenir un niveau d’activité équivalent à celui que nous avons en temps normal. Sur le plan commercial, nous avons été impactés par les mesures de confinement de nos partenaires qui eux-mêmes ne pouvaient plus visiter leurs clients. Et ce, aussi bien pour des projets à venir que pour des installations de solutions acquises en amont. Par conséquent, nous avons enregistré une baisse sensible de notre facturation en mars, avril et mai.

Néanmoins, il faut noter que le travail de l’équipe commerciale a payé. Nous avons développé un portefeuille significatif de nouvelles opportunités pour la fin d’année, bien souvent en rapport avec cette crise sanitaire, nos clients du domaine de la santé devant mettre en place de nouveaux outils de gestion de missions et de flux d’alarmes.

Channelnews : Quelles mesures ont été mises en place pour faire face à cette baisse d’activité ?

Philippe Billet : Nous avons profité de cette période pour les informer notre réseau de distribution et le former à nos nouvelles offres dont Ofélia notre nouvelle application de gestion de missions et d’alarmes ? Ce contact nous a permis d’explorer de nouvelles opportunités et des rendez-vous ont été réalisés en visioconférence et maintenant en physique.

Channelnews : À l’heure du déconfinement, vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ou à l’inverse vous attendez-vous à revenir rapidement à votre niveau d’activité pré-Covid ?

Philippe Billet : Juin s’annonce prometteur et nous conforte dans l’idée que le travail réalisé conjointement entre notre équipe commerciale et le réseau de distribution va payer. À ce jour, les projets identifiés ne sont pas remis en cause et nous continuons les phases de développement de ces opportunités. D’autres projets devraient continuer de naître dans le secteur de la santé parce que le digital constitue un investissement formidable pour améliorer les conditions de travail du personnel et la prise en charge des patients dans des contextes d’urgence.

Channelnews : Sur quelles produits/services misez-vous en priorité en sortie de confinement pour relancer l’activité ?

Philippe Billet : Durant le confinement, nous avons lancé deux solutions logicielles. Il y a eu d’abord notre nouvelle plateforme digitale Ofélia, conçue pour centraliser et superviser sur un seul point tous les flux d’alarmes des établissements de santé, des sites industriels ou des lieux d’accueil touristique (le Hilton de Cannes est le premier utilisateur de la plateforme). Cette offre, qui peut se coupler à nos outils de mobilité dont le smartphone Android Myco3, permet d’accroître la sécurité des collaborateurs, d’optimiser l’organisation du travail et de faciliter la prise de décision. Nous avons également lancé le Pack Clinique, solution autonome prête à l’emploi de surveillance continue des constantes vitales et des alarmes médicales pour soulager les services de réanimation durant la crise Covid. C’est pour nous un axe de développement majeur dans cette sortie de crise car il remplit parfaitement le besoin de nos clients dans le domaine de la santé

Channelnews : En quoi votre solution Ofélia répond aux enjeux du moment ?

Philippe Billet : Cette crise sanitaire a démontré que les entreprises ont besoin de mieux utiliser leurs ressources et de les rendre plus productives, sans augmentation de stress. Ofelia est un concentrateur d’alarmes qui permet de faire suivre ces dernières aux personnes concernées de manière automatisée. Les statistiques publiées permettent d’adapter les process et donc l’efficacité des personnels présents. D’autre part, Ofelia intègre un module permettant d’attribuer de manière automatisée des missions sans avoir à contacter les personnes concernées. Chacun peut toutefois décliner sa mission en cas de charge de travail trop importante. Dans une période de grand stress comme celle du Covid, un tel système aurait été précieux aux équipes médicales pour gérer de manière optimale les pics d’activité : notamment la recherche de lits…Globalement, la solution répond à une tendance forte des secteurs de la santé et de l’industrie en phase de transformation digitale : simplifier la supervision et la gestion des alarmes quelle que soit la complexité de l’organisation ou de l’établissement et en améliorer les performances.

Channelnews : Constatez-vous (ou anticipez-vous) des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part de vos clients et partenaires ?

Philippe Billet : Il est évident que malgré les aides gouvernementales et le chômage partiel, de nombreuses sociétés se trouvent dans des situations de trésoreries précaires. Globalement, nous sommes rassurés sur la santé financière de notre réseau de distribution. Pour les rares exceptions, nous avons mis en place des plans d’aménagement raisonnables.

Channelnews : Quelles initiatives avez-vous prises (ou envisagez-vous) pour soutenir l’activité et la trésorerie de vos partenaires dans un environnement économique profondément dégradé ?

Philippe Billet : Durant cette période nous avons cherché des solutions conjointement avec nos partenaires pour qu’ils puissent sortir de ces trois mois renforcés, avec des perspectives commerciales positives. Cette crise a mis en avant la nécessité de jouer une partition collective et solidaire.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT et de l’environnement économique vous attendez-vous dans les prochains mois ?

Philippe Billet : Je suis intimement convaincu que les entreprises, en commençant par Ascom, ont pris conscience de deux choses :

Le télétravail est source d’efficacité. Alors nous nous sommes retrouvés confinés en l’espace de 24 heures, sur un plan opérationnel, rien n’a changé. Pour des questions de confort de travail, nous réfléchissons à étendre le télétravail au-delà de cette crise.

Le besoin d’efficacité à travers des systèmes comme Ofélia. Des systèmes où l’homme garde la maitrise de son temps et où l’organisation peut concourir à l’amélioration de sa gouvernance sur la base d’éléments statistiques probants.

Le fonctionnement des entreprises va évoluer vers plus de responsabilisation des collaborateurs. Travailler à distance et avoir un système optimisé de gestion de missions contribuera positivement à leur épanouissement.

Note du rédacteur : pour ce témoignage, Philippe Billet a reçu nos questions par mail le 17 juin 2020 et y a répondu par la même voie le 22 juin.