Alors que les valeurs IT plongent plombées par le coronavirus, les acteurs du secteur continuent leurs emplettes.

L’Américain Watchguard vient ainsi d’annoncer la conclusion d’un accord définitif en vue d’acquérir l’éditeur espagnol de solutions de cybersécurité Panda Security. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. « Une fois l’intégration terminée, la communauté de clients et de partenaires des deux sociétés bénéficiera d’une puissante plateforme capable de sécuriser le périmètre allant du réseau aux utilisateurs, grâce à la même combinaison de fonctionnalités de sécurité innovantes et de capacités de gestion, de déploiement et d’offres packagées simplifiées, qui font aujourd’hui la réputation des deux entreprises », indique WatchGuard dans un communiqué.

L’éditeur de de solutions de sécurité réseau, qui jusqu’à présent proposait antivirus de passerelle, IPS, VPN, sandbox et autres fonctionnalités de détection, de corrélation et de réponse aux menaces, ajoute à son offre la protection avancée des postes de travail (Threat Hunting, antivirus endpoint, sécurité email, correctifs, chiffrement et conformité des données). A plus long terme, les clients profiteront d’avantages supplémentaires qui découleront de l’intégration étroite de ces solutions à l’offre principale de WatchGuard promet le CEO de WatchGuard, Prakash Panjwani.

De son côté, NetApp a annoncé l’acquisition de Talon Storage, spécialiste du stockage en mode cache. Les conditions financières de l’opération restent ici aussi confidentielles. Talon a développé Fast, un service de « Global File Cache » pour les charges de travail ROBO (Remote Office Branch Office). Il servira à consolider des serveurs de fichiers dans un système sécurisé et accessible sur la plateforme de NetApp en cloud public. Il s’intégrera ainsi aux solutions NetApp Cloud Volumes Ontap, Cloud Volumes Service et Azure NetApp Files.

« Grâce à la combinaison de la technologie NetApp Cloud Volumes et du logiciel Talon Fast, les entreprises peuvent centraliser de manière transparente les données dans le cloud tout en conservant une expérience homogène dans leurs bureaux à distance », commente NetApp dans un communiqué. « Nous partageons la même vision que l’équipe de Talon : une unification des données non structurées auxquelles tous les utilisateurs accèdent de manière transparente, n’importe où dans le monde, comme s’ils se trouvaient au même endroit physique que les données utilisées. Et ce, sans impact sur le flux de travail, l’expérience des utilisateurs – et à moindre coût », précise dans le document Anthony Lye, SVP et directeur général de la division Cloud Data Services de NetApp.

Enfin, Avanade a acheté pour un montant toujours non divulgué, le Britannique Altius, spécialisé dans la gestion des performances des données et les solutions d’IA. Basé à Londres, avec des bureaux aux Pays-Bas et en Inde, ainsi qu’une équipe d’environ 300 spécialistes du cloud et des données, Altius s’adresse à des secteurs tels que le retail, les transports, l’énergie et le secteur public utilisant les plateformes Microsoft. Cette acquisition apportera à Avanade une expertise supplémentaire en matière de plateformes de données, de services gérés et de capacités de visualisation de données et devrait lui permettre de fournir une IA à grande échelle. « La combinaison des connaissances techniques et des compétences avancées en architecture d’Altius avec l’étendue des offres d’Avanade et son partenariat étroit avec Microsoft permettra aux clients de réaliser la vraie valeur de leurs données commerciales. En outre, l’expertise d’Altius dans la gestion des performances d’entreprise est un ajout précieux aux capacités technologiques d’Avanade », précise dans un communiqué l’intégrateur Microsoft.

