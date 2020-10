Il n’aura fallu que trois mois à WatchGuard pour digérer l’acquisition de Panda Security. C’est en tout cas le message que veut faire passer l’éditeur en annonçant que ses produits et ceux de Panda sont désormais accessibles à l’ensemble de leurs partenaires respectifs via les grossistes agréés WatchGuard – en l’occurrence Arrow ECS et D2B en France.

Mieux, le produit phare de Panda, Adaptive Defense 360, est désormais inclus dans Passport, le bundle orienté mobilité et télétravail proposé par Watchguard. Lancé fin 2019, ce bundle réunissait sa solution d’authentification multi-facteurs AuthPoint et son offre de protection des utilisateurs mobiles DNSwatchGo. « Mais il lui manquait la couche de protection des postes de travail », glisse Pascal Le Digol, directeur général France de Watchguard. Une lacune comblée avec l’intégration d’Adaptive Defense 360, et qui devrait permettre à Passport de prendre au moins autant d’importance dans la gamme Watchguard que son bundle dédié à la sécurité périmétrique Total Security, qui pèse plus d’un tiers de ses ventes.

« Nous avons franchi une étape de plus sur le chemin consistant à proposer une plateforme de sécurité unifiée offrant des couches de protection entièrement intégrées et faciles à administrer pour les réseaux, les postes de travail et les identités », a déclaré dans un communiqué Michelle Welch, vice-présidente en charge du marketing chez WatchGuard.

L’intégration de Panda s’est aussi traduite par le regroupement des équipes et la mise en œuvre d’un programme partenaires unifié. Quasiment l’ensemble des collaborateurs de Panda ont été intégrés. Il y a bien eu quelques suppressions de postes en doublon. Mais elles ont concerné moins de 5% des effectifs mondiaux et ont totalement épargné les équipes produits. En France, l’équipe Watchguard est passé d’une dizaine à une quinzaine de personnes.

Côté partenaires, les réseaux des deux marques se sont additionnés. En France, Watchguard est ainsi passé de 450 à plus de 650 partenaires, les deux marques ayant moins d’une dizaine de partenaires en commun.

Fondé sur la validation de compétences techniques (spécialisations) et non sur l’atteinte de paliers de chiffre d’affaires, le programme partenaires – qui permet de bénéficier d’un support commercial, technique et marketing et d’avantages tarifaires – passe de trois spécialisations (sécurité réseau, authentification multifacteurs et Wifi sécurisé) à quatre, avec l’ajout d’une spécialisation protection des points de terminaison (endpoint security).

En France, Watchguard espère qu’une cinquantaine de ses partenaires historiques passeront in fine la spécialisation sur l’offre sécurisation des postes de travail de Panda et qu’une cinquantaine de partenaires historiques Panda, qui ont déjà les compétences, feront la même démarche. Pour encourager ses partenaires historiques à s’intéresser à l’offre Adaptive Defense 360 de Panda, Watchguard leur met à disposition des versions gratuites.

De même, les partenaires Panda Security sont invités à suivre les cursus de spécialisation associés à l’offre historique de Watchguard, et notamment la plus répandue : Network Security (sécurité réseau). Un quart des partenaires Panda sont déjà sensibilisés à la sécurité réseau via l’accord que Panda avait passé avec Stormschield.