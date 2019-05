WatchGuard restructure son programme partenaires en décorrélant ses spécialisations Authentification multifacteur (MFA) et Wifi sécurisé de sa spécialisation orientée UTM et lance une plateforme cloud multiservices à l’intention de ses partenaires fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP).

« Notre programme de certification ne correspondait plus à la réalité de notre offre », justifie Pascal Le Digol, DG France de l’éditeur de solutions de sécurité. Positionné historiquement sur les appliances de gestion unifiée de la sécurité (UTM), Watchguard a diversifié son offre en lançant il y a trois ans une solution de gestion de la sécurité du Wifi (Secure Wifi) et, plus récemment (août 2018), une solution d’authentification multifacteur full cloud (adaptée du rachat de Datablink fin 2017).

Mais si l’éditeur avait bien ajouté des spécialisations correspondant à ces nouvelles offres dans son programme de certifications, elles nécessitaient de valider d’abord la certification UTM. Désormais, les certifications sont indépendantes les unes des autres et il est possible de relayer les offres Wifi et MFA sans revendre les UTM de la marque. L’éditeur espère ainsi que le réaménagement de son programme de certification va lui permettre d’attirer de nouveaux partenaires intéressés exclusivement par ses offres wifi et MFA.

Au 1er mai, date de la mise en œuvre de ce nouveau parcours de certification, WatchGuard France comptait 30 partenaires détenteurs de l’ancienne version de la certification MFA (soit 10% de ses partenaires actifs). Ces partenaires continueront de bénéficier des avantages liés à cette certification pendant un an avant de devoir migrer vers la nouvelle certification.

Cette restructuration des parcours de certification ne remet toutefois pas en question la structure des niveaux de partenariats (silver, gold, platinum) et celle des remises arrière. Le niveau silver est toujours conditionné à la détention d’une certification, le niveau gold à deux et le niveau platinum à trois. De même, le seuil de déclenchement des marges arrière reste inchangé à 25 K€.

En parallèle, WatchGuard a présenté le mois dernier sa plateforme cloud multiservices WatchGuard Cloud, dont la vocation est de permettre aux clients de consommer ses services de sécurité sans installer de plateformes physiques. Cette plateforme héberge un premier service : WatchGuard Cloud Visibility, la version cloud du service de visibilité embarqué sur sa plateforme UTM, qui permet de stocker des logs et de générer des rapports sur les boîtiers des clients. Avantage de cette version web : sa capacité de montée en charge (scalabilité). Quel que soit le nombre de boîtiers à surveiller, les clients ont l’assurance de ne souffrir d’aucun problème de performance.

Cette plateforme est évidemment une opportunité pour sa quarantaine de fournisseurs de services de sécurité managés car elle leur donne la possibilité de gérer les boîtiers et les logs pour le compte de leurs clients sans avoir à déployer d’infrastructures dédiées.

WatchGuard promet que les autres services de sécurité présents sur ses UTM seront progressivement migrés sur cette plateforme.

WatchGuard France, dont l’effectif atteint désormais une dizaine de personnes, revendique une croissance de 20% de son activité en 2018. Pascal Le Digol mise sur une croissance comparable cette année et espère recruter une cinquantaine de nouveaux partenaires, dont une dizaine de MSSP.