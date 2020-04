La demande de PC s’est fortement accrue au premier trimestre 2020 mais l’offre s’est effondrée. Tel est le constat unanime des principaux cabinets d’études spécialisés. Avec 53,2 millions d’unités expédiées, le marché mondial des PC traditionnels (PC de bureau, PC portables et stations de travail), s’est ainsi contracté de 9,8% au premier trimestre 2020, estime IDC. Ses confrères Canalys et Gartner, estiment respectivement le marché en baisse de 8% (à 53,7 millions d’unités) et 12,3% (à 51,6 millions d’unités). En Europe, Canalys estime la baisse du marché européen à 7% avec 16,8 millions d’unités expédiées.

Cette forte baisse après une année 2019 de croissance s’explique par l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les capacités de production de la Chine, plus grand fournisseur mondial de PC. La fermeture prolongée des usines en février, la lenteur de la reprise de la fabrication en mars et persistance de difficultés logistiques ont entraîné une réduction de l’offre, analyse IDC.

Dans le même temps, la demande a augmenté, tant du côté des entreprises qui ont dû mettre de nombreux PC à niveau pour permettre à leurs employés de travailler à domicile, que du côté des particuliers qui ont acheté des PC de jeu pour se divertir et permettre à leurs enfants de suivre leurs cours en ligne. Craignant une augmentation des tarifs des composants, certains fabricants avaient constitué des stocks fin 2019, qui leur ont permis de pallier en partie aux pénuries du premier trimestre 2020, explique en substance IDC.

Toutefois, IDC craint que cette hausse de la demande ne fasse long feu, l’amplification de la crise conduisant les entreprises (notamment les plus petites) comme les particuliers à réduire leurs dépenses dans un premier temps. Même analyse pour Gartner qui anticipe un marché baissier sur l’ensemble de l’année 2020. Petite consolation, cette crise devrait inciter les entreprises à investir plus systématiquement dans leurs infrastuctures distantes à des fins de continuité d’activité, ce qui devrait porter le marché des PC sur le moyen terme.

Autre motif de satisfaction : sur un marché pénurique, le critère du coût des appareils a été relégué au second plan derrière la vitesse d’approvisionnement. Si bien que les fournisseurs de PC anticipent des niveaux de marge opérationnelle à des sommets sans précédent au cours des prochaines semaines, constate Canalys.

Dans le détail, Lenovo a repris la position de leader malgré une baisse de 4,3% de ses livraisons au cours du trimestre à 12.8 millions d’unités. La marque est parvenue à se développer dans toutes les régions sauf en Asie-Pacifique et au Japon, note IDC. HP est le grand perdant de ce baromètre trimestriel. Le constructeur est relégué en seconde position avec un recul de 13,8% de ses livraisons d’une année sur l’autre. « Malgré sa taille et la reconnaissance de sa marque, la société n’a pas été en mesure de garantir un approvisionnement suffisant au cours du trimestre », constate IDC.

Le grand gagnant est Dell Technologies, qui s’est classé troisième, et qui a été le seul constructeur à croître au cours du trimestre, avec une hausse de 1,1% de ses expéditions à 10,5 millions d’unités. Acer est quatrième place avec près de 3,4 millions d’unités expédiées au cours du trimestre.

Enfin, Apple a vu ses volumes de Mac baisser de 20,7% d’une année sur l’autre, l’une des baisses les plus importantes de son histoire récente. La marque dont presque toute la fabrication est basée en Chine, a été l’une des plus durement touchées par la fermeture des usines.