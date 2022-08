Pour le deuxième trimestre consécutif, les expéditions de PC vers Europe de l’Ouest ont chuté au deuxième trimestre, revenant à 12,3 millions d’unités, soit une baisse de 18% par rapport au deuxième trimestre 2021, relève l’institut d’études Canalys dans un communiqué. Les ordinateurs portables, qui représentent 78% des volumes, décrochent de 26%. En revanche, les ordinateurs du bureau sont en croissance de 22%, soutenus par le marché professionnel.

Canalys attribue l’essentiel de ce décrochage aux perturbations de la chaîne logistique engendrée par les confinements chinois. « Les principales régions et villes de Chine ont été bloquées pendant une grande partie du trimestre, gênant les usines et les ports le long du corridor Pékin-Shanghai », explique la société d’études. Le rebond de production enregistré fin mai, n’a pas suffi à compenser le mauvais début de trimestre, d’autant que les effets de l’inflation – en moyenne autour de 8 % dans la zone euro – ont commencé à se faire sentir incitant les consommateurs à réduire leurs dépenses.

Dans ce contexte, le mix grand public/professionnel est en train d’évoluer. Les expéditions de PC à destination du grand public ont reculé de 34 % au deuxième trimestre, de nombreux ménages ayant retardé l’achat de nouveaux appareils en raison de la pression sur leur budget. Dans le même temps, la demande des entreprises en équipements de qualité pour soutenir le retour au travail post-Covid et les modes de travail hybrides est restée relativement robuste, les livraisons ne reculant que de 3%. « Les constructeurs s’appuyant sur un solide canal de distribution et des offres de produits et services adaptés au marché professionnel enregistreront une meilleure performance dans la région, y compris en cas de détérioration des conditions économiques », souligne Canalys.

Lenovo est resté numéro un du marché bien que ses livraisons aient chuté de 8% à 3,8 millions d’unités. En réalité, la marque a gagné trois points de parts de marché face à ses concurrents. Avec 3 millions d’unités (-17%), HP conserve la deuxième place, et Dell (-18%) la troisième, avec 1,7 million d’unités. Apple a subi le plus fort recul des cinq premiers fournisseurs, pénalisé par ses prix élevés et la perturbation de ses usines chinoises, avec moins de 800 000 unités expédiées au deuxième trimestre (-42%). Un recul qui profite à Acer, qui lui souffle la quatrième place avec un peu plus d’un million d’unités livrées (-30%).

À noter que le marché des tablettes grand public a reculé de 24 % par rapport à l’année dernière à 5,9 millions d’unités. Apple a maintenu sa première place avec 2,2 millions d’unités livrées (-20%). Samsung est deuxième avec 1,3 million d’unités. Lenovo, troisième, Amazon quatrième et Huawei cinquième.