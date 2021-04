Comme on s’y attendait, le télétravail a continué à booster le marché mondial du PC au premier trimestre. Selon Canalys, les ventes ont bondi de 55% en glissement annuel au cours de la période pour atteindre 82,7 millions d’unités. Cette envolée a surtout profité à Lenovo et à HP, Dell perdant de son côté des parts de marché. Le premier a en effet vu ses ventes grimper de 60,6% pour atteindre 20,4 millions d’unités. Le second a encore mieux fait. Stimulées par le succès de Chromebook, ses livraisons ont bondi de 64,4% à 19,2 millions d’unités. Dell conserve toutefois la troisième place du podium avec environ 13 millions d’unité expédiées, ce qui représente une croissance de 23,4%. La plus forte croissance est cependant affichée par Apple dont les ventes ont plus que doublé (+105,2%) pour s’établir à 6,6 millions d’unités. Très bonne performance également pour Acer qui clôt ce Top 5 avec 5,7 millions de PC vendus et une croissance de 82,1%. Additionnés, les cinq principaux fournisseurs représentaient 78,5% de toutes les expéditions de PC au premier trimestre.

« Le problème de la chaîne d’approvisionnement qui sévit dans l’industrie est sérieux », prévient dans un communiqué Rushabh Doshi, directeur de recherche de Canalys. « Alors que les prix moyens augmentent en raison de la rareté des composants, l’innovation dans la conception entraîne des changements à long terme concernant la façon dont les fournisseurs de PC abordent l’offre et la demande. Les fabricants de puces sont également optimistes quant à l’informatique personnelle et vont augmenter les investissements prévus afin de tirer parti des opportunités à long terme. Bien que la pandémie ne soit pas encore terminée, il y a de la lumière au bout du tunnel. Cela stimule également les investissements des PME dans l’informatique, interrompus brusquement en 2020. »

Malgré les efforts concertés de la chaîne d’approvisionnement pour accélérer la production, Canalys s’attend à ce que le marché des PC reste soumis à des contraintes d’approvisionnement pendant la majeure partie de cette année

Worldwide desktop, notebook and workstation shipments (market share and annual growth)

Canalys PC Market Pulse Q1 2021 Vendor (company) Q1 2021

shipments Q1 2021

market share Q1 2020

shipments Q1 2020

market share Annual

growth Lenovo 20,400 24.7% 12,702 23.8% 60.6% HP 19,237 23.3% 11,701 21.9% 64.4% Dell 12,948 15.7% 10,496 19.6% 23.4% Apple 6,605 8.0% 3,219 6.0% 105.2% Acer 5,690 6.9% 3,125 5.8% 82.1% Others 17,795 21.5% 12,227 22.9% 45.5% Total 82,675 100.0% 53,470 100.0% 54.6% Note: Unit shipments in thousands. Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), April 2021

Dynamisme de la zone EMEA

De son côté, IDC livre ses statistiques concernant les ventes dans la zone seule EMEA. Selon le cabinet, les livraisons de PC y ont enregistré sur un an une croissance de 44,1% pour atteindre 23,9 millions d’unités. Cette croissance est tirée par le marché grand public (+65,7%) et dans une moindre mesure par le marché de l’entreprise (+30,1%).

Si l’on s’en tient à la seule Europe de l’Ouest, la croissance a été de 42,0% en glissement annuel. Comme prévu, la spirale descendante des livraisons de desktops s’y est poursuivie (-21,0%) ; une baisse fortement compensée par la bonne dynamique des ordinateurs portables (+74,2% en glissement annuel et 12,6 millions d’unités livrées).

« Ces performances substantielles des ordinateurs portables peuvent être partiellement attribuées à une forte demande dans le segment professionnel », commente dans un communiqué Simon Thomas, analyste de recherche pour IDC Western European Personal Computing Devices. « La demande continue d’équipements pour prendre en charge le télétravail et l’éducation en raison des confinements prolongés a principalement contribué à cette croissance, malgré la persistance des contraintes d’approvisionnement. »

Tiré par les PME et le secteur de l’éducation, le marché professionnel en Europe de l’Ouest affichait une croissance annuelle de 26%. De son côté, le marché grand public enregistrait une croissance de 75,4% et totalisait 6,3 millions d’unités au premier trimestre.

Côté fournisseurs, le classement des ventes dans la zone EMEA a été bousculé. Avec une part de marché de 25,8% (en baisse de 0,6% en glissement annuel), HP a retrouvé sa position de leader. Le fabricant a enregistré une croissance impressionnante de 41,2%, tirée par des performances à deux chiffres des segments grand public et entreprises. L’ancien leader Lenovo (Fujitsu compris) a quant à lui été rétrogradé en deuxième position avec 25% de part de marché (-1,2%), malgré une solide croissance des ventes grand public (+ 61,8%) et professionnelles (+ 27,3%). Dell est resté sur la troisième place du podium, avec 13,9% de part de marché (-2,6% en glissement annuel. Le Texan a affiché une croissance de 21,5% due à une progression à deux chiffres dans les deux segments. Avec 8,5% de part de marché (+ 2,1% points), Acer a conservé sa position. La vigueur de la demande du grand public, mais également du secteur de l’éducation a entraîné une croissance impressionnante des segments grand public (+97,1%) et entreprises (+ 71,9%). Enfin, Asus clôt ce Top 5 avec une part de marché de 7,3% (+ 0,3%). La solide performance enregistrée dans les deux segments s’est traduite par une croissance de 49,9%, ce qui ne lui a toutefois pas permis de rattraper son concurrent le plus proche.