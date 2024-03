Le groupe Spie annonce officiellement la nomination de Pascal Grange au poste de de directeur des activités Grand Est de Spie ICS, sa filiale dédiée aux services numériques. Cette nomination est en réalité effective depuis le 15 janvier dernier. Pascal Grange prend ainsi la succession de Karen Luzignant, qui poursuit sa carrière dans le groupe comme directrice des activités Est de Spie Industrie.

Pascal Grange intègre le comité de direction et reportera à Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS. Spécialisée en intégration d’infrastructures et en infogérance, la direction des activités dont il prend la tête rassemble 760 collaborateurs et s’étend sur 12 sites sur la moitié Est de la France.

Âgé de 56 ans, Pascal Grange a rejoint Spie ICS en 2008, d’abord comme directeur du département infogérance Grand Est puis comme directeur du département Industrie Centre Auvergne. Après un début de carrière comme responsable d’infrastructure dans le secteur industriel, il a exercé différentes responsabilités chez Computacenter pendant 10 ans, notamment comme responsable du service client et directeur des opérations d’infogérance. Il a été ensuite responsable des services managés chez Axians pour la région Sud pendant 5 ans.