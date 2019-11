Spie ICS a initié en juillet dernier une réflexion stratégique qui l’a amené à reformuler son ambition et à retravailler son offre de services. Menée en étroite consultation avec ses managers et ses experts, cette démarche collaborative devrait lui permettre d’évoluer progressivement vers plus d’agilité et d’innovation et, précise un communiqué, « d’accompagner ses clients dans leur transformation digitale en apportant toujours plus de valeur, et ce dans une relation privilégiée de proximité ». « Ce projet de transformation nous permet de positionner Spie ICS dans l’avenir. Nous prenons appui sur nos points forts historiques en intégration et en infogérance. Nous y ajoutons de nouvelles expertises avec plus d’innovation et de services dans les domaines du cloud, de la cybersécurité et de la SmartData & IoT. Ce que nos clients attendent aujourd’hui, c’est que nous gérions la complexité, en œuvrant avec eux à une prestation de service transparente pour l’utilisateur final et maîtrisée de bout en bout », précise dans le document Cédric Perier, directeur général de la société.

Afin de mener à bien ce projet, Spie ICS fait évoluer son comité de direction. Deux personnes intègrent ce dernier : Delphine Ferrier et Patrice Righenzi de Villers.

Delphine Ferrier est nommée directrice de la transformation. Ingénieure diplômée en architecture des réseaux informatiques (ESIGETEL), elle a intégré la société en 2009 en tant que responsable service architecture et expertise. Elle occupait depuis 2014 le poste de directrice du département Sud-Atlantique au sein de la direction des activités Grand-Atlantique. Delphine Ferrier a pour objectifs d’apporter toujours plus de valeur ajoutée aux clients de l’entreprise et de rendre les collaborateurs pleinement acteurs de ce processus.

Patrice Righenzi de Villers est de son côté promu directeur du centre de service national de l’entreprise. Ingénieur diplômé en télécommunications (Telecom Sud Paris), il a rejoint Spie ICS en 2002 comme responsable d’activité infogérance. Il occupait depuis 2016 le poste de directeur du département Finance & Immobilier. Il a pour mission de développer la valeur du parcours de service client et la « customer success experience » en s’appuyant sur les centres de services nationaux de Spie ICS.

Trois autres membres voient quant eux leur mission évoluer au sein du comité de direction.

Nolwenn Le Ster devient directrice de l’innovation. Diplômée de Télécom Bretagne (2004), elle a intégré Spie ICS 2005 en tant qu’ingénieure commercial grands comptes. Elle occupait depuis 2016 le poste de directrice des activités cloud et internet des objets. Dans ses nouvelles fonctions, Nolwenn Le Ster se voit confier la création d’une entité « Innovation » destinée à accompagner les clients dans leurs transitions numérique et énergétique, et à favoriser l’incubation des idées innovantes des collaborateurs de la filiale.

Jérôme Beaufils se voit quant à lui confier le poste de directeur du développement commercial et stratégique. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris, il a rejoint la société en 2016 après une carrière chez VeePee (2002-2015) où il a exercé les fonctions de directeur exécutif des opérations et de directeur général adjoint. Il occupait depuis 2017 le poste de directeur des activités tertiaires et finances. Il aura cette fois pour mission d’accélérer le développement de Spie ICS sur ses marchés et de favoriser les synergies avec les autres divisions métiers du groupe en France.

Enfin, Quentin Bechelli est nommé directeur des activités Ile-de-France. Titulaire d’un master en réseaux de l’Université d’Aix-Marseille, il a intégré Spie ICS en 2008 comme ingénieur d’affaires grands comptes. Il occupait depuis 2018 le poste de directeur des activités public et industries. Il prend aujourd’hui la tête d’une direction d’activités unique, regroupant plus de 800 collaborateurs et experts, afin de mieux répondre aux enjeux spécifiques de la transformation des institutions privées et publiques franciliennes.