Palo Alto Networks va acquérir pour 800 millions de dollars Expanse, un spécialiste de la gestion de la surface d’attaque. Les RSSI des clients auront ainsi une vue d’ensemble de leur organisation identique à celle d’un attaquant qui y des vulnérabilités indique Palo Alto dans un communiqué. La plateforme d’Expanse surveille en permanence l’Internet mondial pour cartographier les actifs exposés et non protégés, notamment les surfaces d’attaque des clients, évaluer et hiérarchiser les risques et fournir des mesures d’atténuation. « En intégrant les capacités de gestion de la surface d’attaque d’Expanse dans notre plateforme Cortex nous serons en mesure d’offrir la première solution qui combine une vue extérieure de la surface d’attaque d’une organisation avec une vue intérieure afin de traiter de manière proactive toutes les menaces de sécurité », précise dans le document le président-directeur général de Palo Alto Networks Nikesh Arora. « Nous pensons que cela changera la donne dans les opérations de sécurité. »

La transaction devrait être finalisée d’ici le 31 janvier.

Selon LinkedIn et Crunchbase, Expanse a été fondée en 2012, emploie 186 personnes et a levé 136 millions de dollars en quatre cycles de financement, le dernier, de 70 millions de dollars, a été mené par TPG en avril 2019.Les clients de la société basée à San Francisco comprennent des entreprises du Fortune 500 des secteurs de la finance, de la santé, du divertissement et de la technologie, ainsi que des organisations gouvernementales critiques, y compris l’armée américaine. Ses cofondateurs d’Expanse, Tim Junio et Matt Kraning, rejoindront Palo Alto Networks.