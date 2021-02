Palo Alto Networks, qui a dépensé 3,46 milliards de dollars pour 12 acquisitions depuis 2018, poursuit ses emplettes et s’offre Bridgecrew, à l’origine d’une plateforme de sécurité dans le cloud cloud dédiée aux développeurs. Le prix de la transaction, qui devrait être conclue d’ici fin avril, est de 156 millions de dollars en espèces, hors ajustements éventuels.

Bridgecrew est un pionnier du shift left, se concentrant sur l’infrastructure en tant que code (IaC), la configuration de l’infrastructure étant codifiée au cours du développement. La plateforme de sécurité IaC de Bridgecrew permet aux développeurs et aux équipes DevOps d’appliquer les normes de sécurité de l’infrastructure tout au long du cycle de vie du développement. Palo Alto Networks l’intégrera dans sa plateforme Prisma Cloud.

« La sécurité Shift Left est un incontournable dans toute plateforme de sécurité cloud », affirme dans un communiqué le CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora,. « Les développeurs ne veulent pas attendre le moment de l’exécution pour découvrir que leur sécurité ne fonctionne pas, et le RSSI chargé de protéger l’ensemble de l’organisation apprécierait certainement une sécurité accrue pour résoudre les problèmes plus tôt dans le cycle de vie du développement. » « Nous nous sommes consacrés à la création d’outils destinés aux développeurs qui comblent le fossé entre les développeurs et la sécurité dans le cloud. En rejoignant Palo Alto Networks, nous serons en mesure d’apporter une sécurité cloud codifiée à la communauté des développeurs à plus grande échelle » , commente de son côté le cofondateur et CEO de Bridgecrew, Idan Tendler.



Bridgecrew est également à l’origine de Checkov, un scanner IaC open source qui a acquis une forte popularité auprès des développeurs, dépassant le million de téléchargements en 2020, sa première année complète de disponibilité.

Palo Alto Networks précise dans son communiqué qu’il continuera d’investir dans les initiatives open source de Bridgecrew dans le cadre de son engagement envers la sécurité DevOps.

Basé à San Francisco, Bridgecrew a été créé en 2019, emploie entre 11 et 50 personnes et a levé 18,1 millions de dollars depuis sa création selon Crunchbase. Ses cofondateurs, Idan Tendler, Barak Schoster et Guy Eisenkot, et leurs équipes rejoindront Palo Alto Networks.