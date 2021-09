À l’occasion d’une conférence virtuelle dédiée, Microsoft a renouvelé sa gamme Surface avec enfin une vraie refonte des Surface Pro et l’introduction d’un Laptop Studio ultra puissant. De quoi initier une vague de renouvellement des PC avec l’arrivée de Windows 11 ?

Sous des prétextes tout à fait sérieux de sécurité mais aux effets de bord marketing bien établis, Windows 11 – qui sortira le 5 octobre – ne pourra pas être installé sur des PC de quatre ans et plus. De quoi engager des millions d’utilisateurs dans un processus de renouvellement de leur matériel pas très écologique mais parfois nécessaire. Tous les constructeurs de PC s’y préparent. Et Microsoft entend bien aussi en profiter avec sa gamme Surface.

Il est vrai que Surface entretient des rapports étroits avec Windows. Les premières tablettes Microsoft avaient été introduites en même temps que Windows 8 et devaient ouvrir la voie à une nouvelle génération de PC.

De même, Surface Pro 4, Surface Book et Surface Studio ont été lancés pour mettre en musique Windows 10. Là encore, ces machines espéraient bien évidemment séduire un public fortuné et créatif mais aussi cherchaient à inspirer les autres fabricants pour dynamiser le marché PC et sortir des designs traditionnels.

Depuis, Surface est aussi devenu un vrai Business pour Microsoft. Beaucoup moins novateurs, les Surface Laptop et Surface Laptop Go sont certes de belles machines mais marchent ouvertement sur les platebandes des autres constructeurs.

L’arrivée de Windows 11 est donc pour Microsoft une opportunité de revenir à l’innovation et de proposer des nouveaux modèles notablement repensés, histoire d’accompagner le nouvel OS pour lequel ils ont bien évidemment spécialement été conçus. Tous ces nouveaux modèles sortiront d’ailleurs le même jour que Windows 11, le 5 Octobre, et seront préinstallés avec le nouveau système.

L’annonce la plus importante pour le marché est sans aucun doute celle de la nouvelle Surface Pro 8. Soyons francs, depuis Surface Pro 4, Microsoft n’avait pas procédé à un redesign aussi profond de son modèle vedette. Très très inspirée de la Surface Pro X (la tablette sous ARM), la Surface Pro 8 abandonne ses formes angulaires au profit d’un design tout en arrondis avec un magnifique écran quasiment sans bordure qui lui donne instantanément un look bien plus moderne. Autre nouveauté phare, deux ports Thunderbolt 4 (compatibles USB 4/USB-C) font également leur apparition. C’était une demande claire des utilisateurs depuis bientôt deux ans, mais jusqu’ici ignorée. Au passage, signalons que la machine dispose toujours du port Surface Connect (notamment utilisé pour la charge) et reste donc compatible avec les périphériques existants.

Comme Surface Pro X, on retrouve aussi sur cette Surface Pro 8, un clavier avec une encoche-support magnétique pour accueillir un stylet qui, lui, est tout nouveau. Dénommé Surface Slim Pen 2, ce nouveau stylet se veut le plus précis jamais proposé par Microsoft. Mais, il intègre surtout un retour haptique pour donner à l’utilisateur la sensation d’écrire sur du papier. Une vraie innovation qui change la donne pour tous ceux qui créent ou écrivent au stylet. Ce dernier est alimenté par batterie et se recharge en sans contact en le plaçant sur l’emplacement prévu pour son hébergement dans le clavier.

La Surface Pro 8 est animée par des processeurs Intel Core i5/i7 de 11ème génération avec leur GPU Intel Xe bien plus rapide et ludique que sur les précédentes générations. Pourtant son autonomie est largement en hausse : 16 heures.

Elle est équipée d’une nouvelle webcam frontale 1080p avec traitement par l’IA de l’image pour assurer une colorimétrie et un éclairage de votre visage toujours optimal.

L’écran d’une résolution de 2880 x 1920 pixels bénéficie d’un rafraichissement 120 Hz et d’un ajustement automatique non seulement de la luminosité mais aussi des couleurs en fonction de la lumière ambiante.