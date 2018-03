Palo Alto Networks a scellé un accord pour acquérir l’entreprise américaine Evident.io, spécialiste de la protection des infrastructures de services cloud. Cet accord prévoit le rachat comptant d’Evident.io par le spécialiste de la sécurité des réseaux pour un montant total de 300 millions de dollars. L’acquisition devrait être finalisée au troisième trimestre de l’exercice fiscal de Palo Alto, c’est-à-dire le 30 avril, Les cofondateurs de l’entreprise de Pleasanton (Californie), Tim Prendergast (CEO) et Justin Lundy (CTO), rejoindront les équipes de Palo Alto Networks.

En analysant les configurations de tous les services et paramètres de compte, Evident.io renforce les capacités de sécurité basée sur des API de Palo Alto Networks. Une fois la solution intégrée avec l’offre de sécurité cloud de Palo Alto Networks, les clients disposeront d’une solution ontégrée pour le contrôle continu, la sécurité du stockage, la validation et le reporting de la conformité.

« À l’avenir, les entreprises vont se tourner de plus en plus vers le cloud et exiger des méthodes de prévention conçues spécifiquement pour le cloud. En intégrant Evident, Palo Alto Networks sera le seul fournisseur à même de livrer une offre cloud exhaustive pour satisfaire aux besoins cruciaux des entreprises en matière de sécurité cloud », commente dans un communiqué Mark McLaughlin, CEO de Palo Alto Networks.