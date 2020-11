Palo Alto, qui depuis 2018 a dépensé 2,7 milliards de dollars pour s’offrir huit entreprises, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

« Les très grandes entreprises ont été construites grâce à une stratégie de fusions-acquisitions réussie », a expliqué son CEO, Nikesh Arora, aux investisseurs lundi lors de la présentation des résultats de la société, rapporte CRN. « Nous pensons que notre capacité à acquérir, intégrer et tirer parti de notre mise sur le marché pour les acquisitions est un avantage concurrentiel stratégique. »

La dernière annonce de Palo Alto concernant une acquisition date à peine d’il y a quelques jours lorsque le spécialiste de la cybersécurité de Santa Clara, a indiqué qu’il allait dépenser 800 milliards de dollars pour s’offrir Expanse pour enrichir sa plateforme Cortex avec une solution de gestion de la surface d’attaque, opération qui devrait se conclure d’ici le 31 janvier. « Leur technologie bénéficie de la confiance de certaines des organisations les plus importantes et les plus complexes du monde, aussi bien des entreprises du Fortune 500 que l’armée américaine », s’est félicité lundi Nikesh Arora.

Commentant les résultats de l’entreprise qu’il dirige il a mentionné « un nouveau trimestre consécutif de résultats solides » avec une facturation en croissance de 21% sur un an qui atteint 1,1 milliard de dollars.

Le chiffre d’affaires bondit de 23% pour s’établir à 946 millions de dollars. Le bénéfice net non-GAAP passe en un an de 104,8 millions de dollars à 158,1 millions de dollars ou 1,62 dollar par action diluée, soit une croissance de 50,9%. En revanche, impacté notamment par les coûts liés aux acquisition set les rémunérations en actions, la perte nette GAAP se creuse de 54,7% pour s’établir à 92,2 millions de dollars ou 0,97 dollar par action diluée.

Pour son deuxième trimestre fiscal, la firme de Santa Clara prévoit des facturations de l’ordre de 1,17 milliard de dollars à 1,19 milliard de dollars, ce qui représente une croissance annuelle comprise entre 17% et 19% ; un chiffre d’affaires de l’ordre de 975 millions de dollars à 990 millions de dollars, soit une croissance comprise entre 19% et 21% ; un bénéfice net dilué non-GAAP par action de l’ordre de 1,42 dollar à 1,44 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, Palo Alto relève ses prévisions et s’attend à des facturations de l’ordre de 5,08 milliards de dollars à 5,13 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle comprise entre 18% et 19% ; un chiffre d’affaires de l’ordre 4,09 milliards de dollars à 4,14 milliards de dollars, soit une croissance comprise entre 20% et 21% ; un bénéfice net dilué non-GAAP par action de l’ordre de 5,70 dollars à 5,80 dollars ; ainsi qu’un flux de trésorerie disponible d’environ 29%. L’éditeur prévoit qu’Expanse contribuera à environ 100 points de base à la croissance de la facturation et à environ 50 points de base à la croissance des revenus, après ajustements comptables d’acquisition.