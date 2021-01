OVHcloud annonce un partenariat technologique avec IBM et Atempo pour développer une offre de « Stockage-as-a-service » à destination des entreprises et des institutions européennes. « Cette solution reposera sur une solution de stockage sur bande magnétique IBM Enterprise Tape couplée à une pile logicielle Atempo, le tout hébergé et opéré par OVHcloud dans de nouveaux centres de données sur le territoire français », indique l’hébergeur cloud dans son communiqué. Les solutions de stockage sur bande ont l’avantage d’offrir le coût le plus bas de stockage par téraoctet disponible aujourd’hui, précise le communiqué.