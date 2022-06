A l’occasion du salon IT Partners, l’intégrateur Be-Cloud, spécialiste des solutions cloud Microsoft à destination des PME, a annoncé son partenariat avec Atempo pour enrichir M365 d’une sauvegarde souveraine des données. Avec la crise sanitaire et la généralisation du travail hybride, les usages autour de la suite collaborative de Microsoft et son application Teams se sont massivement développés dans les petites entreprises. Problème, rien n’est inclut pour sauvegarder la quantité importante de données, fichiers partagés ou enregistrements de réunions. « M365 se limite à la rétention, une conservation des données pendant un laps de temps limité, comme lorsqu’on met des mails à la corbeille », précise Lenny Vercruysse, le PDG de Be-Cloud.

La solution packagée développée avec Atempo évite de devoir recourir à une solution de sauvegarde externe. Comme M365, elle est proposée sous la forme d’un service facturé mensuellement avec une tarification unique de 4,40 euros par utilisateur. « Cette offre tout compris est accessible à notre réseau de 200 partenaires revendeurs, avec une marge intéressante car leur rentabilité est pour nous essentielle », précise Lenny Vercruysse.

Un autre atout différenciant de l’offre est d’associer un acteur français de la protection des données aux solutions labellisées. « Les solutions de Data Protection d’Atempo, souveraines et de confiance, garantissent la protection des applications Microsoft 365. Elles sont sûres, flexibles et répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, conformité et conservation des données », déclare Louis Frédéric Laszlo, Directeur du Product Management chez Atempo.

Be-Cloud précise que la solution conjointe, a été développée à la suite d’un POC (Proof of Concept) et déployée en avant-première sur chaque licence M365 de ses salariés. L’intégrateur a également commencé à former ses revendeurs pour être prêt à accompagner un large déploiement de l’offre.

« Be-Cloud a une large base de 10 000 clients sur ses solutions cloud Microsoft et la sauvegarde dans M365 peut tous les intéresser. Il est probable qu’ils veulent d’abord l’essayer pour leurs utilisateurs VIP comme les membres de leur COMEX. Nous espérons que sur la première année 20% des entreprises seront intéressées pour équiper au moins 40% de leurs utilisateurs », précise son PDG.

Pour Florence Manteau, Directrice du Développement MSP d’Atempo, cette offre permettra aux revendeurs de proposer à leurs clients PME le meilleur des deux mondes : l’accès à tous les services collaboratifs du Cloud Microsoft, tout en leur garantissant la sécurité et la confidentialité de leurs données. « Nul doute que cette solution packagée, à fortes valeurs ajoutées, saura apporter aux PME, toute la simplicité, la performance et la sérénité indispensable à leur développement », conclut-elle.