En distribution dite first tier jusqu’à présent (de la marque aux revendeurs sans intermédiaire), le spécialiste de la protection de données Atempo a décidé de se faire épauler par un grossiste afin de développer son réseau de distribution et son empreinte marché.

Une opportunité qu’a tout de suite saisie Tech Data France. Premier grossiste IT en France, Tech Data a été sensible au fait qu’Atempo soit redevenu Franco-français depuis son rachat l’année dernière par Luc d’Urso, le Pdg de Wooxo. « Dans un contexte où les données sont de plus en plus réglementées, c’est devenu un prérequis de plus en plus demandé dans les appels d’offres », souligne Ludivine Patte, responsable channel chez Atempo. Ce contrat de distribution permet également à Tech Data d’ajouter à son catalogue Atempo Digital Archive, « une solution de gestion de données, permettant de migrer de grandes volumétries de données en milieux hétérogènes, qui n’a pas énormément de concurrence », poursuit Ludivine Patte

Pour Atempo, ce partenariat avec Tech Data représente également une forte opportunité. Celle notamment d’élargir son réseau de distribution, tant sur la partie volume (Live Navigator et appliances) que valeur de son offre (ADA et Time Navigator). Jusqu’ici Atempo s’était concentré sur la partie valeur en partenariat avec une quinzaine d’intégrateurs d’infrastructures. Tech Data devrait l’aider à trouver des débouchés pour ses appliances (voir ci-dessous) et sa solution de sauvegarde des postes de travail, tout en complétant son réseau d’intégrateurs. À terme, Atempo espère aussi que Tech Data l’aidera à se déployer en Europe et sur les autres continents – sachant que la marque est déjà bien implantée aux USA.

Ce référencement intervient alors qu’Atempo annonce Backstone, une appliance de protection des données qui s’appuie sur la technologie de Synerway, dont l’éditeur a fait l’acquisition peu après son changement d’actionnariat. Atempo insiste sur le fait que cette solution se déploie rapidement, que ses processus de sauvegarde sont simples à administrer et que la reprise d’activité est instantanée en cas de sinistre. Des caractéristiques associées à des volumétries conséquentes qui en font une solution attrayante pour les entreprises de taille moyenne et intermédiaire.