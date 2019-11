Fort du label « Utilisé par les armées françaises » décerné à sa solution Miria , Atempo vient de signer un partenariat avec Scaleway, le cloud BtoB d’Illiad. « Ce partenariat souligne la vision d’Atempo en matière de Cloud souverain et de protection des données », indique dans un communiqué le spécialiste francilien de la sécurité des données.

Annoncé à l’occasion du salon Cloud & Cyber Security Expo qui se déroulera du 27 au 28 novembre à la porte de Versailles à Paris, la solution qui résulte de l’intégration de Scaleway dans l’interface clients Atempo, présente des avantages clés pour les utilisateurs estime l’éditeur. Selon lui, elle permet de simplifier l’externalisation et la réplication des sauvegardes dans le cloud, de maîtriser la gouvernance et la géographie des données, tout en conservant l’interopérabilité avec l’utilisation du protocole S3. « Cette nouvelle synergie permet à Atempo d’ouvrir un service de sauvegarde dans un cloud souverain, très attendu par ses clients », précise l’entreprise de Luc d’Urso.

En échange, Scaleway profitera de ses datacenters situés dans l’Hexagone et de son service d’Object Storage pour accueillir les projets de sauvegarde des clients Atempo. De plus, dans quelques semaines ses propres clients pourront bénéficier de la solution alternative souveraine pour de l’archivage S3.

Cette solution, disponible au travers des réseaux de partenaires des deux entreprises, s’adresse plus particulièrement aux clients ne souhaitant pas confier leurs données à des acteurs soumis au Cloud Ac américain. Actuellement Scaleway, qui compte quatre datacenters en France et un aux Pays-Bas, compte parmi ses clients Leboncoin, Vente-privée (Veepee), Safran ou encore Le Monde.

« Nous sommes ravis de la collaboration entre nos deux équipes qui nous a permis d’aboutir à une solution fiable et souveraine. La technologie unique et innovante d’Atempo permet à toute organisation de déplacer tout ou partie de leurs données non structurées de manière entièrement sécurisée vers un environnement de cloud souverain », déclare dans le communiqué Luc d’Urso (photo). « Ce partenariat démontre la qualité de nos produits et de nos compétences pour répondre aux besoins de plus en plus exigeants de nos clients et partenaires en matière de préservation de données ».

« La souveraineté des données est pour Scaleway une priorité majeure. Elle seule permet aux entreprises de garantir leur indépendance et la pérennité de leurs informations en les mettant à l’abri notamment du Cloud Act. Scaleway deuxième fournisseur de cloud français avec quatre datacenters en propre sur le territoire national est particulièrement heureux de pouvoir proposer aux entreprises une solution de sauvegarde 100 % française grâce à ce partenariat avec Atempo », affirme de son côté Arnaud de Bermingham, CEO de Scaleway.