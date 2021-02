Les clients français privés et public du fournisseur de services cloud roubaisien peuvent désormais bénéficier de l’accompagnement de son « Advanced Partner » OBS, la branche d’Orange dédiée aux services aux entreprises (conseil, intégration et infogérance). L’annonce de ce partenariat a lieu dans la foulée de celui conclut entre OVHcloud et Atos pour proposer un cloud 100% européen.

Dans le communiqué, l’hébergeur OVHcloud explique vouloir répondre à une double demande de la part de ses clients : la possibilité de choisir plusieurs fournisseurs cloud en fonction des besoins et celle de conserver une souveraineté numérique par souci de respect des données personnelles.

Cette volonté s’inscrit dans une tendance observée par le cabinet IDC. En effet, selon une de ses études (Prédictions Cloud IDC 2020), d’ici 2022, plus de 90 % des acteurs privés dans le monde s’appuieront sur un mélange cloud privés, publics et autres plateformes pour répondre à leurs besoins en infrastructures.

Pour ce qui est de la souveraineté, rappelons que, courant janvier 2021, OVHcloud a officiellement obtenu l’exigeante certification SecNumCloud de l’ANSSI, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. Notons aussi qu’OBS et OVHcloud font partie des membres fondateurs du projet de cloud européen Gaia-X, la plateforme de cloud européenne alternative à celles des fournisseurs de cloud américains.

Au total, les deux entreprises partenaires comptent plus de 3,5 millions de clients à travers le monde.