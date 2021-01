Tous deux membres fondateurs du projet de cloud européen Gaia-X, Atos et OVHcloud unissent leurs forces « pour apporter des capacités et des services de transformation cloud de confiance aux entreprises et organisations publiques du monde entier ». Les deux entreprises vont en effet créer une solution multicloud 100% européenne associant l’offre de guichet unique d’Atos – Atos OneCloud – et les solutions cloud et d’hébergement d’OVHcloud.

En 2014, leurs dirigeant respectifs d’alors, Thierry Breton et Octave Klaba, avaient rédigé à l’attention du premier ministre de l’époque, Manuel Valls, un rapport sur ce que devait être le cloud européen. Près de 7 ans plus tard, Atos et OVHcloud se retrouvent pour proposer une alternative aux américains AWS et Azure,

L’accent est bien entendu mis sur la sécurité et le respect des normes européennes, notamment du RGPD. OVHcloud a récemment obtenu le label SecNumCloud de l’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANSSI). De son côté, Atos revendique une place de numéro 3 mondial en matière de services de sécurité. L’ESN proposera des solutions de cybersécurité hébergées par OVHcloud (cryptage à la demande certifié ANSSI, gestion de l’anonymisation, passerelles sécurisées pour accéder aux infrastructures et applications locales et distantes, tableaux de bord protégés fournissant des indicateurs de risque…).

« Les activités de demain seront axées sur le cloud et axées sur les données, ce qui accentuera le besoin d’une infrastructure et de services numériques fiables pouvant être adaptés à leurs besoins spécifiques en termes de SLA, de sécurité, de souveraineté ou d’évolutivité. Notre initiative Atos OneCloud a été conçue pour créer ce pont unique entre les solutions de cloud numérique et les besoins commerciaux de nos clients », commente dans un communiqué Yannick Tricaud, PDG d’Atos Europe du Sud. « Nos partenaires sont au cœur de notre démarche et nous sommes heureux d’accueillir désormais OVHcloud dans notre écosystème. Notre collaboration repose sur de fortes synergies et ensemble, nous embarquerons nos clients dans un cercle de confiance numérique à travers notre offre cloud européenne ».

« L’accélération de la transformation numérique dans les secteurs public et privé a été significative, et nous sommes ravis de collaborer avec Atos pour créer des solutions cloud communes répondant à leurs besoins spécifiques. L’expertise et l’excellence technologique d’Atos alliées au puissant écosystème d’OVHcloud, aux infrastructures souveraines et aux produits multi-cloud de pointe apporteront une réelle valeur ajoutée au marché », affirme de son côté Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud.

Cet accord n’est pas le premier signé par OVHcloud dans le cadre de Gaia-X. Le nordiste développe en effet depuis l’automne avec T-Systems une plateforme de cloud public basée sur OpenStack. Par ailleurs, en dehors du projet européen, il a signé un accord stratégique avec Google Cloud afin d’offrir les services Anthos de ce dernier sur sa propre infrastructure dédiée.

Atos et OVHcloud, qui veulent tendre vers la neutralité carbone, ont récemment signé le Pacte pour les centres de données climatiquement neutres. Dans ce cadre, OVHcloud contribuera à l’engagement d’Atos à respecter ses DLA (decarbonization level agreements) en lui fournissant des rapports sur les émissions de carbone de leurs solutions conjointes.