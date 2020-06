Après Microsoft Azure en octobre 2019, l’infogéreur multicloud ITS Integra a entamé une collaboration rapprochée avec le fournisseur de services cloud national dans le cadre d’un accord de partenariat stratégique signé mi-mai. En vertu de cet accord, ITS Integra devient l’un des partenaires services managés privilégiés d’OVHcloud pour accompagner ses clients dans la production de leur infrastructure cloud.

ITS Integra accède d’emblée au rang de partenaire Advanced d’OVHcloud (niveau le plus élevé) en raison du potentiel de développement de leur relation. « L’idée, c’est de proposer nos prestations de services managés aux clients hébergés d’OVH qui n’ont pas nécessairement les équipes pour administrer et superviser leurs applications », commente Jan Gabriel, directeur alliances et marketing d’ITS Integra.

L’infogéreur s’illustre notamment par son offre de services premium (administration 24/7, gestion des incidents, sauvegarde des données, optimisation de la consommation cloud) ses niveaux d’engagement élevés et ses certifications, notamment celle d’hébergeur de données de santé.

Pour OVHcloud, ce partenariat est l’opportunité de faire vivre la relation avec ses clients, d’étendre leur périmètre tout en les aidant à rationaliser leurs coûts. C’est aussi l’opportunité de faire grossir sa base installée en accueillant certains clients ITS Integra.

En accord avec OVHcloud, ITS Integra a prévu de cibler en priorité les clients éditeurs de logiciels de l’hébergeur cloud. ITS Integra a déjà un client en production hébergé sur l’infrastructure OVHcloud et d’autres sont en cours d’approche.

Un premier contingent de 7 employés d’ITS Integra issus de l’ingénierie et de la production (administrateurs, architectes, analystes exploitation…) a suivi le premier niveau du programme de formation d’OVHcloud dès la fin 2019 et d’autres formations sont programmées ces prochains jours, notamment pour des profils non techniques. À terme, une vingtaine de collaborateurs d’ITS Integra devront avoir été initiés ou formés de manière approfondie aux solutions et au modèle économique d’OVHcloud.

À la recherche d’un second fournisseur cloud stratégique porteur d’une offre différenciante, ITS Integra a retenu OVHcloud principalement car c’est un acteur français (souveraineté des données) et qu’il est lui-même certifié hébergeur de données de santé (un secteur sur lequel ITS Integra est très bien implanté et qui continue de tirer fortement sa croissance). Mais ITS Integra a également apprécié la simplicité d’embarquement d’OVHcloud (dont les solutions et le programme partenaires sont « pragmatiques », « pilotés par le terrain », « orientés satisfaction clients »…) et plus généralement sa culture d’entreprise.