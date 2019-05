Orange a fait l’acquisition de SecureLink auprès du fonds Investcorp pour 515 millions d’euros.

Basé aux Pays-Bas, SecureLink est un fournisseur de services de cybersécurité avec une présence aux Pays-Bas, en Suède, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et en Norvège. SecureLink fournit une gamme complète de services de cybersécurité à ses clients (conseil, maintenance et assistance) ainsi qu’une offre de détection et de réponse (Managed Detection & Response). Le groupe est également revendeur de solutions de sécurité, pour lesquelles il revendique plus de 1.000 accréditations techniques ou commerciales. En 2018, avec plus de 660 salariés et 14 bureaux, SecureLink a enregistré un chiffre d’affaires de 248 millions d’euros auprès de plus de 2.100 clients de différents secteurs.

Le rachat de SecureLink, qui fait suite à celui de SecureData en janvier dernier, permet à Orange de renforcer considérablement sa présence dans les services de cybersécurité, un secteur en pleine croissance en Europe. Avec cette opération, l’opérateur double presque sa taille dans ce secteur qui lui a permis de générer l’an dernier via sa filiale Orange Cyberdéfense un chiffre d’affaires de 303 millions d’euros, en hausse de 12% par rapport à 2017.

Le nouvel ensemble permet par ailleurs au groupe d’étendre son empreinte en dehors de l’Hexagone pour répondre aux besoins croissants et de plus en plus complexes des entreprises en matière de sécurité. Il pourra également tirer parti de l’expertise et de la présence d’Orange Business Services qui revendique plus de 3.000 multinationales clientes dans le monde.

L’équipe de direction de SecureLink rejoint celle du groupe et, précise un communiqué, « participera à la définition du modèle opérationnel du nouvel ensemble ».

L’acquisition devrait être finalisée au plus tard au troisième trimestre.

« La cybersécurité est une priorité importante pour les entreprises de toutes tailles, et les deux facteurs de réussite les plus importants sont la taille et la proximité. La taille, car les menaces actuelles sont mondiales, complexes et nécessitent non seulement des capacités de protection adaptées, mais également tout un écosystème de défense. La proximité, car dans un monde informatique globalisé, les entreprises ont besoin d’un partenaire local de confiance pour sécuriser leurs actifs les plus stratégiques. Avec l’acquisition de SecureData et de SecureLink, Orange dispose de la plus haute capacité d’anticipation et de défense contre les attaques, ainsi que d’équipes de défense locales sur tous les principaux marchés européens. En conséquence, la nouvelle organisation se positionne comme le spécialiste référent de la cyberdéfense », déclare dans le communiqué Hugues Foulon, directeur exécutif de la cybersécurité chez Orange.

« Nous sommes très heureux de construire ensemble un leader paneuropéen de la cybersécurité. Orange Cyberdefense, SecureData et SecureLink sont très complémentaires et partagent une vision commune du secteur. La nouvelle organisation combinée sera la mieux placée pour répondre aux besoins de nos clients, partenaires et salariés », affirme de son côté le CEO de SecureLink, Thomas Fetten.

Fondé en 2003, SecureLink avait été acquis en 2015 par le fonds bahreïni Investcorp, qui gère plus de 22 milliards de dollars d’actifs.