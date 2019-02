Orange a fait l’acquisition du groupe SecureData et de sa filiale SensePost. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé.

Basé à Maidstone dans le Kent (Sud Est de l’Angleterre) SecureData est le plus grand fournisseur indépendant de services de cybersécurité au Royaume-Uni, considéré comme le premier marché du secteur en Europe. Il fournit depuis 25 ans des solutions intégrées conçues pour évaluer les risques, détecter les menaces, protéger le SI de ses clients et faire face aux incidents de sécurité. Sa filiale SensePost est spécialisée dans le domaine de la cybercriminalité, de la recherche en sécurité et des tests d’intrusion. SecureData, qui compte 200 salariés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros et enregistre un taux de croissance supérieur à 20 % depuis 2016.

En lui facilitant l’accès à ce marché important, SecureData offre à Orange l’opportunité d’accroître ses capacités en Europe. Par le biais d’une coopération technique renforcée, SecureData permettra à Orange à asseoir sa position dans le domaine de la cybersécurité en apportant au groupe une nouvelle source de compétences et de technologies innovantes. SecureData dispose par ailleurs d’un cyber-SOC (Security Operations Centre) au Royaume-Uni qui vient renforcer le réseau existant de neufs cyber-SOC d’Orange Cyberdefense, dédiés à la surveillance et à la gestion des incidents de sécurité pour le compte de ses clients.

SecureData mènera ses opérations en parallèle de celles d’Orange Cyberdefense en France et en Belgique, et pourra ainsi accélérer son développement en s’appuyant sur les forces de vente existantes d’Orange Business Services et tirer profit des 3.000 clients internationaux d’OBS. La société britannique, qui conservera son autonomie commerciale et opérationnelle, bénéficiera également d’un CERT (Computer Emergency Response Team) et d’une équipe de threat intelligence.

« Nous sommes extrêmement fiers et heureux d’annoncer l’acquisition de SecureData, qui marque une étape décisive du développement d’Orange sur le marché européen de la cybersécurité. SecureData a, tout comme Orange Cyberdefense, réussi sa transition vers les services de sécurité managés, et les deux sociétés partagent la même passion pour la cybersécurité. Nous allons travailler ensemble pour faire naître progressivement des synergies opérationnelles et commerciales, avec le soutien et l’expérience de Michel Van Den Berghe, CEO d’Orange Cyberdefense », commente dans un communiqué Hugues Foulon, directeur exécutif de la stratégie et des activités de cybersécurité d’Orange.

« En rejoignant Orange, nous pourrons encore mieux répondre aux besoins internationaux de nos clients actuels, et étendre les services proposés aux clients d’Orange au Royaume-Uni », estime de son côté Ian Brown, président exécutif de SecureData.