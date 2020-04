Avira va être racheté par le fonds Investcorp Technology Partners IV, basé à Bahreïn. Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, représente le premier investissement institutionnel pour Avira depuis sa création en 1986. L’éditeur de logiciels de cybersécurité elle n’a en effet jamais recouru à des levées de fonds pour financer sa croissance.

« Nous protégeons nos utilisateurs depuis plus de 30 ans », indique Tjark Auerbach, fondateur d’Avira, dans un communiqué de la société. « Avec Investcorp, j’ai un partenaire d’investissement qui partage mes valeurs et soutiendra la stratégie de l’équipe de direction pour continuer à protéger les gens pendant de nombreuses années à venir. »

Cette opération devrait permettre à Avira d’étendre ses offres à davantage de régions et de clients à travers le monde et, probablement, de prendre pied au Moyen-Orient. Basé en Allemagne avec des bureaux dans toute l’UE, aux États-Unis et en Asie, l’éditeur revendique plus de 500 millions de terminaux protégés dans le monde. Il est le premier du secteur à avoir adopté le modèle du freemium.

De son côté, Investcorp est très actif sur le marché des sociétés technologiques de taille moyenne, avec un accent particulier sur les secteurs de la sécurité informatique, des données et des technologies financières. ses investissements antérieurs incluent des sociétés comme Utimaco, Sophos, Optiv, SecureLink, CoreSec, Nebulas, iT-Cube, CSID, OpSec et Impero.

« Nous sommes ravis d’annoncer un autre ajout de haute qualité à notre portefeuille de partenaires technologiques. Avira représente une opportunité attrayante pour investir dans une entreprise de cybersécurité », commente dans le communiqué Gilbert Kamieniecky, directeur général et responsable de la division Private Equity Technology d’Investcorp. «

Grâce à notre longue histoire de collaboration avec la cybersécurité, l’IoT et les entreprises axées sur les données, Investcorp se réjouit de soutenir la trajectoire de croissance ciblée d’Avira et ses plans d’expansion. »