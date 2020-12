NortonLifeLock va racheter l’Allemand Avira à Investcorp pour 360 millions de dollars afin de renforcer ses offres de cybersécurité et de confidentialité grand public en Europe et sur les marchés émergents.

Avista revendique 1,5 millions de clients payants et 30 millions d’utilisateurs actifs de son modèle freemium. Comme le rappellent nos confrères de CRN, cette opération intervient à peine huit mois après qu’Investcorp ait acquis Avira pour 180 millions de dollars, ce qui signifie que la valorisation de cet éditeur a doublé cette année « Nous nous efforçons d’apporter la cybersécurité à tous, et l’acquisition d’Avira ajoute une activité en croissance à notre portefeuille, accélère notre croissance internationale et étend notre modèle de commercialisation avec une solution freemium de premier plan. Culturellement, nous sommes d’excellents partenaires. Nous partageons le souci constant de fournir des produits innovants à nos clients et nous pensons toujours à ceux-ci d’abord. Nous avons hâte de démarrer avec Avira », commente dans un communiqué le CEO de NortonLifeLock, Vincent Pilette.

Fort de 512 salariés, Avira a été fondé en 1986 et n’avait bénéficié d’aucun investissement jusqu’à son acquisition par Investcorp.

Toutes les fonctionnalités de l’éditeur de Tettnang (Bade-Wurtmebreg) sont disponibles sous forme de kits de développement logiciel (SDK) sous licence et d’interfaces de programmation d’application (API) pour les partenaires OEM tels que Barracuda, Check Point Software Technologies, Huawei, Lenovo ou encore Sophos.

Avira devrait ajouter 3 points de croissance au chiffre d’affaires de la firme de Tempe, et être financièrement relutif dans l’année suivant la clôture avec une marge opérationnelle de 50% après synergies.

L’acquisition devrait se finaliser au quatrième trimestre de l’exercice 2021. Les Allemands Travis Witteveen, PDG d’Avira, et Matthias Ollig, directeur technique, rejoindront alors l’équipe de direction de NortonLifeLock pilotée par un Belge. En quelque sorte une « européanisation », à rebours de ce qui se produit le plus souvent dans le monde IT.

