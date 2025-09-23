Oracle a annoncé lundi avoir promu Clay Magouyrk et Mike Sicilia au poste de co-directeurs généraux (co-CEO). Ils succèdent à Safra Catz qui a dirigé pendant plus d’une décennie le géant du logiciel et devient Vice-présidente exécutive du Conseil d’administration.

Clay Magouyrk (à gauche sur la photo), ancien président d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI), a rejoint Oracle en 2014 après avoir travaillé chez Amazon Web Services. En tant que membre fondateur de l’équipe d’ingénierie cloud d’Oracle, il a supervisé la conception et la mise en œuvre de la deuxième génération d’OCI, nouveau moteur de la croissance cloud d’Oracle.

Mike Sicilia (à droite sur la photo), ancien président d’Oracle Industries, a rejoint le groupe en 2008 après le rachat du fournisseur d’applications Primavera Systems dont il était CTO. Il a conduit la modernisation du portefeuille d’applications industrielles d’Oracle autour de l’IA et sur les verticales telles que la santé et la finance.

Le changement de direction intervient dans une période faste pour Oracle, portée par la demande explosive pour son infrastructure et ses services cloud. Lors de ses derniers trimestriels, l’entreprise a prévu un bond des revenus d’OCI de 18 Md$ cette année à 144 Md$ dans 4 ans.

Larry Ellison, le fondateur et directeur technique d’Oracle a souligné le rôle majeur joué par les deux nouveaux dirigeants dans ce virage réussi vers le cloud et l’IA.

« Clay et Mike ont engagé les activités Infrastructure et Applications d’Oracle dans l’IA, et cela porte ses fruits », a-t-il déclaré. « L’avenir d’Oracle est prometteur. »

En tant que président d’Oracle Larry Ellison a également salué le bilan de la PDG sortante : « Safra a dirigé Oracle et nous a permis de devenir un acteur majeur du cloud hyperscale, comme en témoignent clairement nos récents résultats. En tant que vice-présidente, Safra et moi pourrons poursuivre notre partenariat de 26 ans et contribuer à l’orientation, à la croissance et à la réussite d’Oracle. »

Dans le contexte de concurrence exacerbée, Oracle fait une nouvelle fois le choix de faire reposer sa gouvernance sur un binôme et la complémentarité des expertises cloud et IA. Pour succéder à Larry Ellison en 2014, Safra Catz avait été nommé co-CEO avec Mark Hurd. Après le décès de ce dernier en 2019, Oracle avait finalement renoncé à lui trouver un successeur, laissant Safra Catz seule aux commandes.

