Oracle a publié les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2026 et stupéfié Wall Street avec des énormes contrats et l’explosion de son carnet de commandes dans le cloud.

L’indicateur star de la publication est le « RPO » ou obligation de performance restante, qui mesure le chiffre d’affaires contractuel non encore comptabilisé. Sur le trimestre clos fin août, il a augmenté de 359 % en glissement annuel pour atteindre 455 milliards de dollars.

« Nous avons signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au premier trimestre », a expliqué Safra Catz, PDG d’Oracle, ajoutant que d’autres allaient suivre dans les prochains mois.

« Pour vous donner un aperçu, nous prévoyons que les revenus de l’infrastructure Cloud d’Oracle augmenteront de 77 % pour atteindre 18 milliards de dollars au cours de cet exercice financier, puis passeront à 32 milliards, 73 milliards, 114 milliards et 144 milliards de dollars au cours des quatre années suivantes », a poursuivi la PDG pour illustrer la dynamique derrière la hausse énorme du RPO.

Les autres résultats du trimestre ont été légèrement inférieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires a progressé de 12% sur un an pour atteindre 14,9 Md$ contre 15,03 attendus par Wall Street. Le bénéfice net est resté stable à 2,93 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, soit 1 cent sous le consensus.

Oracle a généré un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de dollars grâce à son infrastructure cloud, soit une hausse de 55 % par rapport à l’année précédente. Les revenus cloud dans leur ensemble ont augmenté de 28% à 7,2 milliards de dollars.

Le marché ne retient que les énormes projections de revenus du cloud, qui positionnent Oracle parmi les grands bénéficiaires de la vague de l’IA. L’action bondit de 40% au lendemain de la publication rapprochant la société des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.