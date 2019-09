Co-CEO d’Oracle avec Safra Catz, Matk Hurd va s’absenter pour raisons de santé. « Bien que nous ayons tous travaillé dur pour clôturer le premier trimestre, j’ai décidé que je devais consacrer du temps à ma santé. A ma demande, le conseil d’administration m’a accordé un congé médical. Comme vous le savez, Larry, Safra et moi travaillons depuis longtemps ensemble et formons une solide équipe. Je suis persuadé qu’avec l’ensemble de l’équipe de management ils feront un travail extraordinaire pour réaliser les plans passionnants qui seront dévoilés au prochain OpenWorld », a-t-il fait savoir dans un message aux salariés.

« Oracle possède un CEO extrêmement compétent en la personne de Safra Catz et une équipe de dirigeants extraordinaire dont beaucoup ont une longue expérience chez Oracle. Safra et moi-même couvrirons les responsabilités de Mark pendant son absence avec l’ensemble de l’équipe de direction », a indiqué de son côté le président fondateur et directeur technique de l’éditeur, Larry Ellison.

Le message ne communique pas la nature de la maladie de Mark Hurd. Selon CRN, les problèmes de santé du dirigeant ne sont cependant un secret pour personne dans la Silicon Valley. Lors de l’Oracle Media Day qui s’est déroulé début mai, Mark Hurd n’avait pas rencontré les représentants de la presse internationale qui couvrent l’entreprise comme il le fait chaque année mais s’était contenté d’une conférence téléphonique. De plus, lors d’un lancement commercial en juillet, il n’était pas apparu personnellement mais au travers d’une vidéo. Les partenaires présents avaient été impressionnées par son mauvais état de santé. Certains dans la Silicon Valley et dans le channel s’interrogent sur l’absence de communication officielle aux actionnaires.

Oracle a par ailleurs publié ses résultats trimestriels un jour avant la date prévue. « Alors que Mark prend un congé, nous avons pensé qu’il était logique de partager toutes nos actualités en même temps », a déclaré Safra Catz lors de la traditionnelle conférence téléphonique avec les analystes.

Au cours du premier trimestre, le chiffre d’affaires a atteint 9,22 milliards de dollars, contre 9,19 milliards de dollars un an auparavant, décevant les analystes qui s’attendaient à 9,29 milliards de dollars. En croissance de 3%, le chiffre d’affaires des services cloud et du support à atteint 6,81 milliards de dollars. Les revenus provenant des licences cloud et on-premise ont en revanche reculé de 6% à 812 millions de dollars. Safra Catz a indiqué qu’Oracle avait du mal à pénétrer le marché hautement concurrentiel du cloud dominé par des acteurs comme Microsoft et Amazon. Le hardware a généré 815 millions de dollars (-10%) et les services 786 millions de dollars (-3%).

Le bénéfice net a reculé de 6%, à 2,14 milliards de dollars. Par action, il s’est établi à 0,63 dollar par action contre 0,57 dollar par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il s’élève à 0,81 dollar par action, ce qui est conforme aux attentes des analystes. En revanche, Oracle a indiqué que le bénéfice ajusté du deuxième trimestre se situerait entre 0,87 et 0,89 dollar par action, en deçà des estimations de 0,91 dollar par action.