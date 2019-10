Mark Hurd s’est éteint vendredi dernier à l’âge de 62 ans. Le co-CEO d’Oracle, avait pris congé de la société il y a un mois pour raison de santé. C’est Larry Ellison, qui a annoncé la nouvelle du décès en publiant un message sur le blog du défunt. « C’est avec un profond sentiment de tristesse et de manque que je dis à vous tous chez Oracle que Mark Hurd est décédé tôt ce matin. Mark était un ami proche et irremplaçable et un collègue de confiance », écrit le président et fondateur de la société. « Oracle a perdu un dirigeant brillant et bien-aimé qui a personnellement touché la vie de beaucoup d’entre nous au cours de sa décennie chez Oracle. Sa bonté et sa faculté rare à analyser, simplifier et résoudre les problèmes vont nous manquer. » Larry Ellison n’indique pas les circonstances du décès. Toutefois, selon les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois dans la Silicon Valley, l’homme était atteint d’un cancer.



Né à New-York le 1er janvier 1957, Mark Hurd était diplômé en gestion des entreprises de la Baylor University de Waco au Texas. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1980 en tant que commercial chez le fabricant de caisses enregistreuses et de distributeurs automatiques de billets NCR. Il a ensuite gravi les échelons dans les domaines de la vente et de la gestion jusqu’à devenir président et CEO de la société.

Recruté par HP en 2005 pour remplacer Carly Fiorina à la tête du constructeur, il a été contraint de démissionner en 2010 pour avoir eu une « relation étroite » avec une consultante marketing sous-traitante du groupe (qui l’a ensuite accusé de harcèlement sexuel avant de se rétracter) et émis de fausses notes de frais afin de masquer cette relation, contrevenant ainsi au code d’éthique de la société.

Son passage chez le fabricant a été marqué par une politique d’économies – plus de 15.000 emplois ont été supprimés – et par une explosion du chiffre d’affaires, due en grande partie au développement des services avec l’acquisition d’EDS en 2008.

Peu de temps après son départ d’HP, appelé par Larry Ellison, Mark Hurd a rejoint Oracle pour prendre conjointement avec Safra Catz la présidence de l’entreprise. En 2014, les deux co-présidents ont succédé à Larry Ellison à la direction générale, Mark Hurd s’occupant plus spécialement des ventes, des services et du marketing, Safra Catz prenant en charge la supervision des opérations, des finances et des affaires juridiques. Sous la direction du co-président, la firme de Redwwod Shores a pris un virage vers le cloud, et réalisé de nombreuses acquisitions dans ce domaine comme Opower, NetSuite, Textura, LogFire , Palerra et Aconex.

Mark Hurd avait la réputation d’être « channel friendly », passant beaucoup de temps avec les partenaires.