Les résultats trimestriels d’Oracle sont plutôt mitigés. A l’issue du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé d’un 1% à 9,6 milliards de dollars, en deçà des 9,65 milliards de dollars attendus par les analystes. Le bénéfice net GAAP est de 2,31 milliards de dollars, contre 2,33 milliards de dollars, un an plus tôt. Le bénéfice par action non-GAAP grimpe en revanche à 0,90 dollars alors que Wall Street tablait sur 0,88 dollar.

Les revenus issus des services cloud et du support de licences s’élèvent à 6,8 milliards de dollars, en hausse de 3%, tandis que ceux provenant des licences cloud et sur site reculent de 7% à 1,13 milliard de dollars. Mauvais trimestre aussi pour le hardware, dont les ventes baissent de 2% à 871 millions de dollars et pour les services qui, avec 806 millions de dollars, enregistrent une baisse de 1%

Lors de la présentation des résultats aux analystes, le co-fondateur, président exécutif et directeur technique d’Oracle, Larry Ellison, s’est félicité des excellents résultats enregistrés par le segment ERP cloud. « Le manque de succès de Workday dans Cloud ERP crée des opportunités pour Oracle dans Cloud HCM. De plus en plus, nous considérons qu’HCM est acheté dans le cadre d’une suite d’applications cloud ERP. Par conséquent, nous comptons aujourd’hui plus de clients HCM que Workday », a-t-il tenu à préciser avant de rappeler que de son côté SAP n’avait jamais réécrit leurs applications ERP pour le cloud. « Par conséquent, la base installée de SAP est très vulnérable. Nous avons déjà remplacé et migré avec succès de nombreux clients SAP de taille moyenne de SAP vers Fusion ERP. Dans quelque mois, au cours du premier trimestre de l’année civile 2020, un des plus gros clients de SAP sera mis en ligne sur Fusion ERP. Nous sommes très, très persuadés que nous serons le grand vainqueur dans cette génération d’ERP Cloud. »

Il a également vanté le succès de la base de données autonome. « Avec elle, il n’y a pas de travail humain. Il n’y a donc pas d’erreur humaine. Donc, si vous êtes prêt à dépenser moins et à ne pas avoir recours à ce travail humain, vous vous débarrasserez de toutes ces erreurs. Il s’agit d’un gigantesque avantage technologique, soit dit en passant, et nous sommes dix fois plus rapides que toutes les applications Amazon. »

Interrogé à ce sujet par un analyste, Larry Ellison a par ailleurs indiqué que Mark Hurd, le co-CEO décédé au mois d’octobre, ne serait pas remplacé dans l’immédiat. « Nous avons pleinement confiance en notre équipe de direction existante. Il y aura beaucoup de recrutements pour le second niveau (de direction), des personnes qui seront des CEO potentiels lorsque Safra (Safra Catz, l’actuelle CEO) et moi prendrons notre retraite, ce qui n’est pas pour bientôt. Nous allons donc renforcer l’équipe de direction, mais l’une de nos stratégies pour renforcer cette équipe ne sera pas d’embaucher un deuxième CEO », a encore affirmé le dirigeant de 75 ans.