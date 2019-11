Le spécialiste de la gestion des informations d’entreprise OpenText va acquérir Carbonite pour environ 1,42 milliard de dollars, y compris l’encaisse et la dette de la société. Cela représente une prime de 78% par rapport au cours de clôture de Carbonite du 5 septembre 2019, le dernier jour de bourse précédant la publication d’un article spéculant sur un processus de vente potentiel. Ce jour-là en effet, Bloomberg avait indiqué que la firme de Boston envisageait une cession après avoir reçu une proposition émanant d’un fonds d’investissement.

« Après avoir manifesté son intérêt pour de multiples parties, le conseil de Carbonite a mis en place un processus complet et exhaustif, qui comprenait des contacts avec un certain nombre de parties prenantes stratégiques et financières, afin de déterminer le meilleur moyen de maximiser la valeur pour les actionnaires », reconnait aujourd’hui son CEO et président exécutif Steve Munford. « Le conseil d’administration croit fermement qu’une transaction avec OpenText offre aux actionnaires une valeur marchande attrayante, immédiate et substantielle. »

Ce sont les solutions de cybersécurité de Webroot, acquis en mars dernier par Carbonite, qui intéressent tout particulièrement le Canadien si l’on en croit son communiqué. « Les plateformes cloud et les terminaux sécurisés et intelligents sont des technologies de gestion des informations essentielles au moment où les entreprises se transforment en Industrie 4.0», affirme dans le document Mark Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText. « Cette acquisition renforcera encore OpenText en tant que leader des plateformes cloud, complétera la sécurité et la protection des points d’extrémité et ouvrira une nouvelle voie pour communiquer avec les clients via le channel et les produits de marque Carbonite. Nous sommes très enthousiastes à propos des opportunités offertes par Carbonite et je suis impatient d’accueillir nos nouveaux clients, partenaires et employés chez OpenText. »

L’opération devrait être finalisée dans les 90 jours.