Avant de débuter son exercice 2025, l’éditeur canadien OpenText met en ordre ses activités. Dans un document réglementaire transmis à la SEC, l’entreprise annonce un plan d’optimisation qui « vise à aligner stratégiquement la main-d’œuvre de la Société pour soutenir ses plans de croissance et d’innovation ». Pour le PDG Mark Barrenechea, il s’agit de « placer les talents au bon endroit » mais aussi d’optimiser les coûts, les marges et la productivité.

Le plan prévoit 1200 licenciements, soit 1,7% de l’effectif total de 23.000 salariés. La société va engager des frais de restructuration d’environ 60 millions de dollars et s’attend à des économies nettes d’environ 150 millions de dollars au cours de l’exercice 2025. Les services ou les équipes affectés par ces coupes ne sont pas détaillés. En revanche, OpenText prévoit de créer 800 postes dans les ventes, les services professionnels et l’ingénierie.

Cet « alignement » s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique triennal baptisé « OpenText 3.0 – Information Reimagined ». Après une décennie axée sur la gestion de contenu et une suivante sur la gestion des informations dans le cloud, OpenText veut dans la prochaine se focaliser sur les innovations en matière de cloud computing, de sécurité et d’intelligence artificielle.

OpenText indique que des détails supplémentaires sur ce plan seront apportés lors de la publication des résultats de son quatrième trimestre fiscal en août. Sur le troisième trimestre, l’entreprise a présenté un rapport solide. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 Md$ en hausse de 16% sur un an et a dégagé 98,2 M$ de bénéfices contre 57,6 M$ un an plus tôt.