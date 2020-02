L’intégration de Carbonite par OpenText ne se fera pas sans douleur. Le géant canadien de l’ECM, qui a déboursé près de 1,45 milliard de dollars pour acquérir le spécialiste de la protection des données, annonce en effet dans un communiqué un plan de restructuration « qui aura un impact sur nos effectifs mondiaux et consolidera certaines installations immobilières pour rationaliser davantage nos opérations, y compris Carbonite ». Le nombre de licenciements n’est pas spécifié mais OpenText indique que leur coût se situera probablement entre 26 et 34 millions de dollars US. La restructuration, qui devrait être achevée à la fin de l’exercice 2021 devrait permettre d’économiser entre 37 et 41 millions de dollars en année pleine. « Nous nous attendons à ce que toutes les économies réalisées pendant le reste de l’exercice 2020 soient largement compensées par les coûts d’intégration uniques de Carbonite », précise le communiqué.

Le Canadien estime qu’au cours des prochains trimestres la contribution des revenus de Carbonite à son chiffre d’affaires sera inférieure au niveau attendu en temps normal en raison des activités d’intégration, puis se normalisera. La finalisation de l’acquisition de Carbonite a été annoncée le 24 décembre dernier.

« Avec l’ajout de Carbonite, nous avons une opportunité stratégique de marché pour apporter la gestion de l’information à toutes les tailles de clients, aux plus grandes entreprises, gouvernements, moyennes entreprises, petites entreprises et consommateurs. Nous sommes ravis et motivés d’écrire le prochain chapitre d’OpenText alors que notre vision s’élargit et progresse vers la gestion de l’information, aidant les clients à migrer vers le cloud et à réinventer leurs processus commerciaux », affirme dans le communiqué Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText, qui s’adresse tout particulièrement aux partenaires de Carbonite. « Nous sommes une entreprise orientée vers les partenaires, dotée du talent et de la culture nécessaires pour que le channel SMB connaisse un formidable succès. Avec Carbonite, cette opportunité de partenariat devient considérablement plus forte et plus approfondie à mesure que nous tirons parti de l’expertise éprouvée d’OpenText et de son expérience réussie dans la création de puissants programmes de partenaires mondiaux. »

Craig Stillwell, Chief Revenue Officer de Carbonite, a rejoint l’équipe de direction d’OpenText et est désormais vice-président exécutif et directeur général en charge des PME et des consommateurs et dirige de ce fait l’activité Carbonite. Il rapporte directement à Mark J. Barrenechea.

A l’issue du deuxième trimestre de l’exercice 2020 clos le 31 décembre, OpenText a enregistré un chiffre d’affaires de 771,6 millions de dollars en croissance de 4,9% sur un an, dont 248,3 millions de dollars provenant du cloud (+13,3%). En progression de 2,9% le bénéfice net a atteint 107,5 millions de dollars. Le BPA dilué est de 0,40 dollar (+2,6%).