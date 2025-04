OpenAI change d’échelle en matière de financement. Le champion de l’intelligence artificielle générative a annoncé lundi avoir bouclé une gigantesque levée de 40 milliards de dollars valorisant l’entreprise 300 milliards de dollars.

Le tour de table est conduit par Softbank, qui a déjà investi 2,2 Md$ dans OpenAI. Le conglomérat japonais a déclaré qu’il apporterait 10 Md$ en avril et jusqu’à 30 Md$ en décembre. Pour toucher l’intégralité de cette seconde tranche, OpenAI devra toutefois mener à bien d’ici la fin de l’année la transformation de son modèle capitalistique, sans quoi l’investissement total de Sofbank tombera à 20 Md$.

SoftBank prévoit également de syndiquer 10 Md$ de son investissement total auprès d’autres co-investisseurs. Selon une source proche du dossier consultée par Reuters, ces derniers réuniraient Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital et Thrive Capital.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe SoftBank : peu d’entreprises savent aussi bien déployer des technologies transformatrices à grande échelle », a déclaré OpenAI sur son blog. La société dirigée par Sam Altman indique que les fonds levés permettront « de repousser encore plus loin les frontières de la recherche en IA, de faire évoluer notre infrastructure informatique et de fournir des outils de plus en plus puissants aux 500 millions de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine. »

Selon CNBC, sur cette levée de fonds 18 Md$ pourraient être utilisés pour financer les infrastructures du projet Stargate, dans lequel OpenAI et Softbank sont associés aux côtés d’Oracle et MGX.

Dans sa notice de financement, Softbank justifie la transaction en déclarant que « L’avancement des modèles d’IA d’OpenAI et la puissance de calcul sont essentiels pour atteindre l’AGI [intelligence artificielle générale] et l’ASI [superintelligence artificielle]. À cette fin, SBG a annoncé le « Projet Stargate » en collaboration avec OpenAI pour construire une infrastructure d’IA dédiée pour OpenAI aux États-Unis. »