Pour séduire les investisseurs et lever plus facilement des capitaux, OpenAI va une nouvelle fois faire évoluer sa structure d’entreprise. En 2025, la branche à but lucratif de l’entreprise deviendra une société d’utilité publique (Public Benefit Corporation ou PBC) du Delaware. Un changement qui vise à trouver un équilibre entre les exigences des investisseurs et de la société, notamment vis à vis de ses objectifs d’intérêt public.

Au départ laboratoire de recherche, OpenAI a adopté en 2019 une structure mixte. Son organisation à but lucratif est contrôlée par une organisation à but non lucratif, avec un modèle qui plafonne les profits pour les investisseurs et les employés. Dans la nouvelle organisation, le schéma sera inverse.

« La PBC dirigera et contrôlera les opérations et les activités d’OpenAI, tandis que l’organisation à but non lucratif recrutera une équipe de direction et du personnel pour poursuivre des initiatives dans des secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et la science », précise sur son blog OpenAI.

Selon OpenAI, la PBC apportera plus de moyens pour financer les initiatives de la branche à but non lucratif. Par ailleurs, cette dernière aura un « interêt important » dans la PBC, dont elle détiendra des parts, à l’instar des investisseurs extérieurs.

Cette transformation intervient alors que les levées record s’enchainent dans le secteur de l’IA pour satisfaire la puissance de calcul nécessaire au développement et à l’exécution des modèles.

« Les centaines de milliards de dollars que les grandes entreprises investissent désormais dans le développement de l’IA montrent ce qu’il faudra réellement pour qu’OpenAI continue à poursuivre sa mission », souligne le Conseil d’administration d’OpenAI. « Nous devons une fois de plus lever plus de capitaux que nous ne l’avions imaginé. Les investisseurs veulent nous soutenir mais, à cette échelle de capital, ils ont besoin de capitaux propres conventionnels et de moins de sur mesure structurelle. »

OpenAI souligne que plusieurs de ses concurrents ont choisi une structure de PBC. C’est le cas notamment de xAI d’Elon Musk et d’Anthropic. Les imiter permettra de « lever le capital nécessaire à des conditions conventionnelles ». Il s’agit donc pour la startup de clarifier son statut, de jouer à arme égale avec ses concurrents et d’inscrire sa quête vers l’intelligence artificielle générale (AGI) dans la durée.

En octobre dernier, OpenAI a annoncé une levée record de 6,6 milliards de dollars, portant sa valorisation à 157 milliards de dollars. Mais les défis s’amoncellent. La société s’attend cette année à environ 5 milliards de dollars de pertes sur 3,7 milliards de dollars de revenus. Les défections de talents se succèdent, par contestation de la stratégie suivie. Sans compter le conflit avec Elon Musk, déterminé à empêcher ce changement de structure par la voie juridique.