On assiste de la part des revendeurs, à une nette volonté de se regrouper. Nous sommes en effet confrontés à une nette hausse de demandes d’adhésion… que nous ne pouvons pas toutes satisfaire : soit le profil ne convient pas, soit la zone géographique est déjà occupée…

Nous avons ainsi accueilli 10 nouveaux membres cette année, et 2 autres arrivent en janvier.

Ce phénomène de concentration est nouveau, et devrait s’accentuer en 2020. Nous ne faisons aucune prospection… le bouche-à-oreille joue évidemment, mais c’est surtout une volonté de se regrouper…

On assiste aussi à une concentration chez les autres acteurs de la profession : constructeurs et grossistes.

Tribune rédigée par Emmanuel​ ​Tessier, secrétaire général du groupement de revendeurs IT Eurabis