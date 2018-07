NXO étend son offre de services managés de la collaboration (téléphonie, centres d’appels, vidéo) vers les réseaux en lançant NXO SD-Branch, une offre d’infrastructures réseaux managée reposant sur la technologie Cisco Meraki qui s’adresse à une clientèle d’ETI et de grandes entreprises pour leurs réseaux d’agence et leurs sites distants.

« L’intérêt de l’offre Meraki, c’est sa capacité à gérer les aspects réseau local, sécurité, Wifi et WAN avec la même solution managée dans le Cloud », souligne Patrick Szafir, responsable du pôle infrastructures digitales et sécurité chez NXO et initiateur de NXO SD-Branch. Arrivé il y a trois mois chez NXO, cet ex-connect presales manager BT France est justement chargé de bâtir et de garantir la cohérence toute au long de la chaîne des offres qui prendront à terme le relai des offres traditionnelles de collaboration du groupe.

Outre son caractère « full stack », l’infrastructure réseau Meraki présente aux yeux de NXO de nombreux bénéfices tels que sa capacité à mesurer et à surveiller la performance applicative, à conserver les logs de connexion, à monétiser les données des services Wifi, à hybrider le WAN (en choisissant lele lien le plus adapté à la situation), etc.

Pour cette offre, NXO a développé toute une série de process de préintégration, notamment des questionnaires types, permettant de gagner du temps dans la définition des architectures et la configuration des équipements. Une fois ces derniers déployés, ils sont pris en main par le NOC (centre d’exploitation réseau) de NXO, qui en assure l’exploitation et la supervision. À la clé, des économies importantes pour les clients par rapport à des solutions traditionnelles. Sa tarification à l’équipement, quelle que soit la nature de l’équipement, contribue également à l’attrait de l’offre. Lancée le 1er juillet, elle a déjà convaincu une dizaine de clients.

NXO SD-Branch est la première solution qu’initie Patrick Szafir mais elle sera bientôt complétée par de nouvelles solutions d’hébergement cloud et des solutions SD-WAN – en partenariat notamment avec VMware (NSX SD-WAN by VeloCloud), Cisco (Viptela) et Nuage Networks.