NXO annonce le démarrage commercial d’une nouvelle offre de communication collaborative sous forme de service baptisée Cisco Webex Calling from NXO. Comme son nom l’indique, cette offre s’appuie sur la technologie cloud Cisco Webex Calling pour la partie collaborative mais c’est NXO qui porte la relation commerciale avec les clients finaux, qui fournit la connectivité réseau et l’acheminement du trafic voix, et qui, in fine, porte l’engagement de qualité. L’offre est proposée 12 € par mois et par utilisateur avec un forfait illimité de communications fixes et mobiles.

Pourquoi ce choix de Cisco Webex Calling ? « Parce que cette solution de collaboration Cisco est opérationnelle aussi bien sur les sites des entreprises utilisatrices qu’à distance, notamment depuis les domiciles des utilisateurs, et parfaitement intégrée au système d’information, expose Julien Baraton, solution manager en charge des offres de d’environnement de travail numérique (digital workplace) et des offres de communication et collaboration Cisco chez NXO. Cisco Webex Calling est un outil professionnel sécurisé qui fonctionne via un simple accès Internet (« over-the-top ») et qui offre une continuité d’usage pour tous les utilisateurs, quel que soit leur terminal (smartphone, PC, téléphone de bureau…) et quel que soit l’endroit où ils se trouvent ».

Autant dire que Webex Calling apparaît comme la solution idéale dans le contexte actuel avec des équipes dispersée pour lesquelles le télétravail devient la norme. Autre avantage non négligeable : l’offre convient pour les entreprises à partir d’une vingtaine de collaborateurs, ce qui offre à NXO un large champ de prospects potentiels. Enfin, sa rapidité de déploiement (en quelques jours) apparaît également comme un argument, notamment pour les entreprises qui déménagent ou qui souhaitent ouvrir de nouveaux sites.

Pour lancer cette offre qualifiée de « stratégique » par Julien Baraton, NXO a investi à plusieurs niveaux. D’abord, l’intégrateur a raccordé son cœur de réseau opérateur au datacenter Cisco. Ce qui lui a demandé d’augmenter ses capacités réseaux en souscrivant de nouvelles connexions privées. Ensuite, il a fallu se certifier techniquement et commercialement sur la technologie Webex Calling. L’intégrateur a également bâti une équipe dédiée en interne – la cellule cloud – chargée de l’ensemble des projets de communication et de collaboration cloud. Enfin, il a revu ses outils digitaux de relation clients afin de faciliter la mise à disposition des offres et les demandes d’évolution.

Cette offre lui permet de se positionner comme un opérateur global maîtrisant la chaîne de valeur de bout en bout.

L’offre Webex Calling by NXO vient enrichir un portfolio déjà garni de solutions de communications collaboratives fournies sous forme de services : depuis deux ans, l’intégrateur télécoms propose ainsi NXO Cloud Collab powered by ALE, une offre de communication orientée téléphonie qui permet d’agréger des services de collaboration tout en conservant les équipement hérités (mode hybride). Une offre qui présente l’avantage de pouvoir être hébergée sur une instance privée dédiée et qui a séduit pour cette raison des clients comme le CNAM à la recherche de souveraineté.

Dans le même registre, on peut aussi mentionner son offre de centre de contact sous forme de service motorisée par Kiamo (NXO Cloud contact center powered by Kiamo) lancée à la même époque.