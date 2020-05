L’épidémie de coronavirus semble profiter à Nvidia. « De nombreuses recherches scientifiques sur Covid-19 utilisent la technologie Nvidia pour l’accélération. Certains des nombreux exemples incluent le séquençage du virus, l’analyse des médicaments candidats, l’imagerie du virus à résolution moléculaire avec microscopie cryoélectronique et l’identification de la température corporelle élevée avec des caméras IA », s’est félicité le président, fondateur et CEO du fondeur, lors de la présentation des résultats.

A l’issue du premier trimestre de son exercice fiscal 2021 décalé, la société a engrangé 3,08 milliards de dollars de chiffre d’affaires, ce qui représente une croissance de 39% d’une année sur l’autre. Une prouesse si l’on songe que la société a rencontré au début du trimestre des difficultés d’approvisionnement. Les revenus ont été dopés par les jeux qui rapportent 1,34 milliard de dollars (+27%) et par l’activité datacenter qui a généré 1,14 milliard de dollars (+80%). S’en sortent également bien l’activité OEM (+39%) et les GPU pour stations de travail (+15%), qui engrangent respectivement 138 millions de dollars et 307 millions de dollars. L’automobile, en revanche, a enregistré des revenus de 155 millions de dollars, en baisse de 7% par rapport à l’année précédente. « L’industrie automobile subit un impact significatif de la pandémie et nous prévoyons que cela affectera également nos revenus au deuxième trimestre, probablement en baisse d’environ 40% par rapport au premier trimestre », a expliqué aux analystes la directrice financière Colette Kress.

Pour le deuxième trimestre, Nvidia prévoit un chiffre d’affaires de 3,65 milliards de dollars (à 2% près), avec une contribution de Mellanox, racheté en mars dernier pour 6,09 milliards de dollars.