Nvidia s’attend à une baisse de ses prochains revenus trimestriels à cause du coronavirus. « Bien que l’effet ultime du coronavirus soit difficile à estimer, la société a réduit ses perspectives de revenus pour le premier trimestre de l’exercice 2021 de 100 millions de dollars pour tenir compte de son impact potentiel », déclare la société dans un communiqué. Le chiffre d’affaires attendu est donc ramené a 3,0 milliards de dollars, à deux pourcents près.

Le même communiqué annonce les résultats de l’exercice 2020 décalé, clos le 26 janvier. Des résultats supérieurs aux analystes qui ont permis au titre de grimper de 1,74% à la clôture du Nasdaq mercredi soir. Hier soir, il perdait en revanche 0,65%.

Au cours du quatrième trimestre, la firme de Santa Clara a enregistré un chiffre d’affaires de 3,11 milliards de dollars, en hausse de 41% sur un an et de 3% comparé au trimestre précédent.

Le bénéfice par action dilué GAAP était de 1,53 dollar, en hausse de 66% sur un an, et de 6% par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice par action dilué non-GAAP dilué était de 1,89 dollar, en hausse de 136% sur un an, et de 6% comparé au trimestre précédent.

Pour l’ensemble de l’exercice 2020, les revenus se sont élevés à 10,92 milliards de dollars, en baisse de 7% par rapport à ceux de l’exercice 2019. Le bénéfice par action dilué GAAP s’est établi à 4,52 dollars, en baisse de 32% par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice par action dilué non-GAAP était de 5,79 dollars, en baisse de 13% sur un an.

« L’adoption de l’informatique accélérée NVIDIA a donné d’excellents résultats, avec des revenus record pour les centres de données. Nos initiatives connaissent un grand succès », affirme dans le communiqué Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. « Le traçage de rayons NVIDIA RTX réinvente l’informatique graphique, favorisant une adoption puissante sur les marchés du jeu, de la réalité virtuelle et du design, tout en ouvrant de nouvelles opportunités dans le rendering et le cloud gaming. NVIDIA AI permet des percées dans la compréhension du langage, l’IA conversationnelle et les moteurs de recommandation, les algorithmes de base qui alimentent Internet aujourd’hui. Et les nouvelles applications informatiques NVIDIA en 5G, génomique, robotique et véhicules autonomes nous permettent de poursuivre des travaux importants qui ont un grand impact. »